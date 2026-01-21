Usprkos pozivima na bojkot, Izrael odabrao predstavnika za Eurosong, evo tko ide u Beč!

Iako se zbog njega povuklo pet zemalja, Izrael je odabrao svog predstavnika za Eurosong, a u pitanju je 27-godišnji Noam Bettan.

Izrael će na ovogodišnjem Eurosongu u Beču predstavljati 27-godišnji Noam Bettan, pjevač rođen u Izraelu u obitelji francuskih imigranata. Bettan je pobjedu odnio u finalu popularnog glazbenog showa "Hakochav Haba", čime je osigurao nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici.

Njegov izbor dolazi u osjetljivom političkom trenutku, budući da su pojedine zemlje i izvođači tražili isključenje Izraela s natjecanja zbog rata u Gazi. Iako je Europska radiodifuzna unija odlučila zadržati Izrael u natjecanju, dio zemalja – među njima Irska, Island i Španjolska – najavio je bojkot.

Sam Bettan svjestan je da ga neće svi dočekati s oduševljenjem, no poručuje da se ne boji reakcija.

"Ulazim u lavlju jazbinu, ali znam da iza mene stoji cijela zemlja", rekao je nakon pobjede, dodavši kako mu je čast predstavljati Izrael u ovom trenutku.

Pjesma s kojom će nastupiti bit će predstavljena u ožujku, a očekuje se da će, kao i dosad, uključivati francuski jezik, kojim se Bettan često služi. Za razliku od prošlogodišnjih predstavnika, on već ima glazbenu karijeru iza sebe – objavio je nekoliko singlova i album "Above The Water" 2023. godine.

Unatoč mogućim prosvjedima i pritiscima, Izrael se trenutačno nalazi visoko na kladioničarskim ljestvicama, ponajviše zbog snažne podrške publike. Hoće li se ta podrška pretočiti u uspjeh na pozornici u Beču, doznat ćemo u svibnju, kada će nastupati u prvom polufinalu zajedno s predstavnikom Hrvatske.

