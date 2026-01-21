Usprkos pozivima na bojkot, Izrael odabrao predstavnika za Eurosong, evo tko ide u Beč!

Iako se zbog njega povuklo pet zemalja, Izrael je odabrao svog predstavnika za Eurosong, a u pitanju je 27-godišnji Noam Bettan.
Izrael će na ovogodišnjem Eurosongu u Beču predstavljati 27-godišnji Noam Bettan, pjevač rođen u Izraelu u obitelji francuskih imigranata. Bettan je pobjedu odnio u finalu popularnog glazbenog showa "Hakochav Haba", čime je osigurao nastup na velikoj eurovizijskoj pozornici.3 vijesti o kojima se priča tužna vijest Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih ''Ulica ne trpi laž, a ni ja...'' Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...'' ma koliko godina ima!? Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
Njegov izbor dolazi u osjetljivom političkom trenutku, budući da su pojedine zemlje i izvođači tražili isključenje Izraela s natjecanja zbog rata u Gazi. Iako je Europska radiodifuzna unija odlučila zadržati Izrael u natjecanju, dio zemalja – među njima Irska, Island i Španjolska – najavio je bojkot.
Noam Bettan - 4 Foto: YouTube Screenshot
Noam Bettan - 5 Foto: YouTube Screenshot
Sam Bettan svjestan je da ga neće svi dočekati s oduševljenjem, no poručuje da se ne boji reakcija.
"Ulazim u lavlju jazbinu, ali znam da iza mene stoji cijela zemlja", rekao je nakon pobjede, dodavši kako mu je čast predstavljati Izrael u ovom trenutku.
Noam Bettan - 2 Foto: YouTube Screenshot
Noam Bettan - 3 Foto: YouTube Screenshot
Pogledaji ovo Celebrity Kožna haljina na Sofiji Vergari i to je sve što ćemo reći o ovim fotografijama zgodne glumice
Pjesma s kojom će nastupiti bit će predstavljena u ožujku, a očekuje se da će, kao i dosad, uključivati francuski jezik, kojim se Bettan često služi. Za razliku od prošlogodišnjih predstavnika, on već ima glazbenu karijeru iza sebe – objavio je nekoliko singlova i album "Above The Water" 2023. godine.
Unatoč mogućim prosvjedima i pritiscima, Izrael se trenutačno nalazi visoko na kladioničarskim ljestvicama, ponajviše zbog snažne podrške publike. Hoće li se ta podrška pretočiti u uspjeh na pozornici u Beču, doznat ćemo u svibnju, kada će nastupati u prvom polufinalu zajedno s predstavnikom Hrvatske.
Zašto je sporan nastup Izraela, pročitajte OVDJE.
Zbog Izraela organizatori su mijenjali pravila. Što je sve novo, pogledajte OVDJE.
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Miss Hrvatske Fani Čapalija prisjetila se dana najveće slave prije 30 godina, sjećate se što je tada rekla?
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što sve uključuje paket od 17 tisuća eura s kojim je Kolinda otputovala na Antarktiku!
Pogledaji ovo Celebrity Iz perspektive Stjepana Vukadina: Kako je MasterChef promijenio domaću gastroscenu?