Nekadašnja Miss Hrvatske prisjetila se dana najveće slave, sjećate se što je tada rekla?

Jedna fotografija bila je dovoljna da se publika prisjeti nezaboravnog trenutka koji je Fani Čapaliju zauvijek upisao u povijest.

Fani Čapalija, koju mnogi i danas smatraju jednom od najljepših Hrvatica ikad, ponovno je privukla pažnju javnosti na društvenim mrežama.

Svojim je pratiteljima evocirala uspomenu na trenutak koji je obilježio njezin životni put i zauvijek ostao zapisan u kolektivnoj svijesti domaće publike. Miss Hrvatske iz 1993. godine objavila je fotografiju iz razdoblja svoje najveće popularnosti, a uz nju je dodala kratak, ali kultni opis koji je odmah potaknuo brojne emotivne reakcije.

Na svom Instagram profilu Fani je podijelila crno-bijeli kadar s izbora ljepote, na kojem pozira u kupaćem kostimu, s lentom i cvijećem u ruci, noseći osmijeh po kojem je postala prepoznatljiva.

No posebnu simboliku objavi dao je upravo opis. Uz fotografiju je kratko napisala: ''It’s OK!'', rečenicu koja je s vremenom postala neraskidivo povezana s njezinim imenom.

Podsjetimo, na izboru za Miss svijeta 1993. godine Fani je ostvarila izniman rezultat plasiravši se među pet najljepših djevojaka svijeta. Tijekom natjecanja, odgovarajući na pitanje članice žirija o svom stavu prema natjecanju u kupaćim kostimima, dala je jednostavan, ali šarmantan odgovor: ''It’s OK!''.

Upravo je ta spontana i iskrena izjava, izrečena na njezinom prepoznatljivom engleskom, osvojila simpatije publike i žirija te ostala zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih izbora ljepote.

Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala uz svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pažnju i poštovanje.

Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući i smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.

Proživjela je i jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.

