Žena iz ljubavnog trokuta s Amy Winehouse i bivšim suprugom pronađena mrtva, sve istražuje policija

Britansku javnost potresla je iznenadna smrt Sarah Aspin, žene koja je godinama bila povezana s burnom ljubavnom pričom Amy Winehouse i Blakea Fielder-Civila.

Sarah Aspin, žena koja je svojedobno bila u središtu ljubavnog trokuta s pokojnom Amy Winehouse i njezinim bivšim suprugom Blakeom Fielder-Civilom, pronađena je mrtva u svom domu u Leedsu. Britanska policija potvrdila je da je pokrenuta istraga, dok se uzrok smrti zasad vodi kao neobjašnjen.

Policija je pozvana u subotu ujutro, 7. veljače, u 6.38 sati, nakon dojave zbog zabrinutosti za sigurnost na adresi u naselju Swillington, točnije u ulici Primrose Hill Drive. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, 47-godišnja Aspin preminula je nedugo nakon dolaska liječnika.

Tužnu vijest na društvenim mrežama potvrdila je njezina kći Melody-Rose Hampshire, prenosi The Sun.

''Nemam riječi. Volim te, mama. Počivaj u vječnom miru, moja prelijepa mama'', napisala je, a potom dodala: ''Sve ovo djeluje nestvarno. Samo želim da si ovdje i da razgovaramo o tvojim ludim dogodovštinama.''

Susjedi su ispričali kako su u subotu oko osam sati ujutro primijetili veći broj policajaca ispred njezina stana. Jedan od njih, koji je želio ostati anoniman, izjavio je:

''Prolazio sam pokraj zgrade oko osam ujutro kad sam vidio policiju kako dolazi. Odmah sam pomislio da nešto nije u redu.''

Dodao je kako je nekoliko sati kasnije vidio kako iz stana iznose vreću s tijelom.

''Nije bilo policijske trake ni ograđenog prostora, izgledalo je kao da samo pretražuju stan. Ne zna se što se točno dogodilo, ali cijela situacija je tragična'', rekao je isti susjed. Više stanara potvrdilo je da su tijekom vikenda vidjeli policiju i hitne službe u zgradi.

Jedna susjeda prisjetila se neobičnih susreta sa Sarah Aspin.

''Jednom je pokucala na moja vrata i pitala imam li sira. Znam da je i druge znala pitati za jaja ili tavu'', ispričala je.

Drugi stanovnik kvarta rekao je kako je događaj potresao cijelu zajednicu:

''Ovo je mirno, lijepo naselje. Puno je starijih ljudi i mladih obitelji. Svi se osjećamo sigurno ovdje, zato je prizor policije bio šok.''

Sarah Aspin upoznala je Blakea Fielder-Civila na rehabilitaciji oko 2009. godine. On je u to vrijeme još uvijek povremeno obnavljao odnos s Amy Winehouse, no 2011. godine dobio je sina sa Sarah. Iste godine Fielder-Civil završio je u zatvoru zbog provale i posjedovanja vatrenog oružja. Nakon izlaska ponovno se vratio Aspin te su 2013. godine dobili kćer. Par je, prema navodima britanskih medija, prekinuo 2018. godine.

Također se navodi da je Sarah Aspin u trenutku smrti bila u vezi s drugim muškarcem. Policija Zapadnog Yorkshirea potvrdila je da je jedna osoba privedena, no naglašeno je da privođenje nije povezano sa samom smrću.

U službenom priopćenju policije stoji: ''Policija nastavlja istragu nakon smrti žene na području Swillingtona u Leedsu. Policajci su pozvani na adresu u Primrose Hill Driveu u subotu, 7. veljače u 6.38 sati, nakon dojave zbog zabrinutosti za sigurnost. Ženu su na mjestu događaja zbrinuli bolničari, ali je preminula kratko nakon toga. Smrt se trenutačno vodi kao neobjašnjena.''

Istraga se nastavlja, a policija zasad nije objavila nove detalje o okolnostima ove tragične smrti.

