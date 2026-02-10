Život obavijen velom tajni i moćnicima: Mračna priča osuđenog pedofila

Od anonimnog profesora do milijunaša okruženog političkom i društvenom elitom, Epsteinov uspon bio je brz i obavijen tajnama. Optužbe za zlostavljanje pratile su ga godinama, ali sustav mu je dugo gledao kroz prste.

Ime Jeffreyja Epsteina godinama izaziva nelagodu, bijes i brojna pitanja. Riječ je o osuđenom seksualnom prijestupniku i pedofilu, milijunašu čiji je život bio isprepleten s političkom, financijskom i društvenom elitom, a čiji je slučaj razotkrio mračnu stranu moći, privilegija i zataškavanja.

No tko je zapravo bio Epstein i kako je godinama uspijevao djelovati gotovo nedodirljivo?

Rođen i odrastao u New Yorku, Epstein je svoju karijeru započeo daleko od luksuza i skandala, piše BBC. Sredinom 1970-ih radio je kao profesor matematike i fizike u prestižnoj privatnoj školi Dalton School, i to unatoč činjenici da nikada nije završio fakultet. Prema navodima, otac jednog od njegovih učenika bio je toliko impresioniran njegovim znanjem da ga je povezao s visokopozicioniranim partnerom investicijske banke Bear Stearns na Wall Streetu.

Taj susret promijenio mu je život. U samo četiri godine Epstein je postao partner u banci, a već 1982. osnovao je vlastitu financijsku tvrtku J. Epstein & Co. Tvrtka je upravljala imovinom klijenata vrijednom više od milijardu dolara, što mu je donijelo golemu moć i utjecaj u elitnim krugovima. S bogatstvom je stigao i luksuzan stil života – kupovao je nekretnine diljem SAD-a, uključujući raskošnu vilu na Floridi, ranč u Novom Meksiku te, prema navodima, jednu od najvećih kuća u New Yorku.

Paralelno s financijskim uspjehom, Epstein je gradio i mrežu poznanstava. Bio je okružen političarima, glumcima, akademicima i poslovnim ljudima, iako sama ta poznanstva ne znače nužno da su te osobe bile uključene u njegove zločine. Godine 2002. privatnim je zrakoplovom putovao u Afriku s tadašnjim američkim predsjednikom Billom Clintonom, kao i glumcima Kevinom Spaceyjem i Chrisom Tuckerom. Godinu kasnije, zajedno s tadašnjim filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom, pokušao je kupiti New York Magazine, a iste je godine donirao 30 milijuna dolara Harvardu.

Blizak je bio i s britanskim političarom Peterom Mandelsonom, koji je kasnije priznao da to prijateljstvo smatra velikom pogreškom. Upravo ga je ta veza na kraju stajala i diplomatske karijere.

Unatoč svim tim vezama, Epstein je istodobno nastojao držati svoj privatni život podalje od očiju javnosti. Navodno je izbjegavao društvene događaje i restorane, a kretao se unutar uskog, pažljivo biranog kruga ljudi. U emotivnom životu povezivalo ga se s nekoliko poznatih žena iako se nikada nije ženio, među njima je i bivša Miss Švedske Eva Andersson Dubin, kao i Ghislaine Maxwell, kćeri medijskog magnata Roberta Maxwella, koja će kasnije postati ključna figura u cijelom slučaju.

Njegov pad započeo je sredinom 2000-ih, kada su se pojavile prve ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje maloljetnica. Posebno zloglasan postao je njegov privatni otok Little Saint James na Američkim Djevičanskim otocima, koji je kasnije prozvan ''Otokom pedofila''. Prema svjedočenjima žrtava, upravo se ondje događao dio zlostavljanja, daleko od pogleda javnosti.

Epstein je 2008. godine prvi put osuđen. Iako su optužbe bile iznimno teške, tužitelji su sklopili kontroverznu nagodbu koja je izazvala ogorčenje javnosti. Time je izbjegao savezne optužbe koje su ga mogle dovesti do doživotnog zatvora, a umjesto toga dobio je znatno blažu kaznu.

Osuđen je na 18 mjeseci zatvora, no i tijekom izdržavanja kazne imao je posebne povlastice - šest dana u tjednu po 12 sati dnevno mogao napuštati zatvor i odlaziti u svoj ured. Nakon samo 13 mjeseci pušten je na slobodu uz uvjetnu kaznu.

Njegov konačni slom uslijedio je 2019. godine, kada je ponovno uhićen i optužen za trgovinu maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ovoga puta suočio se s ozbiljnim federalnim optužbama i mogućnošću dugogodišnje zatvorske kazne. No suđenje nikada nije dočekao.

Epstein je pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji 10. kolovoza 2019. godine. Službeni uzrok smrti je samoubojstvo, no okolnosti – propusti u nadzoru i njegovi brojni moćni kontakti – odmah su potaknuli sumnje i teorije koje i danas ne jenjavaju.

Njegova smrt nije zatvorila priču, već ju je dodatno produbila. Epsteinov slučaj ostao je simbol sustava u kojem su novac, utjecaj i poznanstva godinama omogućavali zločine koji su tek kasno izašli na vidjelo – ostavljajući iza sebe niz pitanja na koja javnost još uvijek traži odgovore.

