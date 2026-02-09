Tko je ova plavuša od koje se Severina ne odvaja već 25 godina?

Ovu plavušu godinama gledamo i slušamo uz Severinu, a povezuje ih i nešto puno dublje od glazbe.

Svi koji su barem jednom bili na koncertu Severine sigurno su primijetili prekrasnu plavušu koja joj godinama stoji uz bok.

A tko je ona? Riječ je o Alenki Milano, dugogodišnjoj pratećoj vokalistici i važnom dijelu Severininih nastupa, čiji se glas pamti.

Severina, Alenka Milano Foto: Marko Seper/PIXSELL

Severina, Alenka Milano Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ona je po zanimanju magistrica glazbene umjetnosti i kulture. Osim glazbe Severinu i Alenku povezuje i dugogodišnje prijateljstvo jer su dame zajedno išle u srednju školu.

Severina, Alenka Milano i tim Foto: Instagram

Koliko Severini Alenka znači, otkrila je prije tri godine objavom na društvenim mrežama.

''21 godinu je s moje live strane srca, ne bi mogla zamisliti nijedan koncert bez nje. Sretan rođendan mojoj plavoj lutkici, magistri glazbe, mami, prijateljici i čudu od žene. Volim te mila moja do neba i sretan ti, najsretniji rođendankooo'', napisala je tada Seve i podijelila video s jednog koncerta.

Osim sa Severinom ova plavuša nastupala je i s Petrom Grašom, Danijelom Martinović, Mineom, grupom Magazin, a najljepša sjećanja vežu je za koncerte s Oliverom Dragojevićem.

''Pokojni Oliver. S njim sam surađivala godinama, s njim sam čak i snimala u studiju dugo godina, odlazila i u Milano snimati onaj predivni album 'Trag u beskraju'. Puno koncerata sam odradila s njime, Olympia mi je ostala u posebnom sjećanju'', otkrila je Alenka svojedobno za naš IN magazin.

Alenka Milano Foto: Tom Dubravec / CROPIX

