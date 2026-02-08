Prva objava folk-zvijezde usred skandala u kojem se našla nakon poroda!

Pjevačica Milica Todorović nakon poroda i izlaska iz rodilišta proživljava izuzetno težak emotivan period, a sada se prvi put oglasila službenim priopćenjem u kojem je otvoreno progovorila o pritiscima i stresu kroz koje prolazi.

Pjevačica Milica Todorović rodila je 3. veljače, a na svijet je donijela sina kojem je dala ime Bogdan.

Milica je u subotu navečer, zajedno s bebom, napustila rodilište i otišla u svoj dom. Prema pisanju Blica, po pjevačicu je došla njezina majka Jasmina, koja je iz bolnice otišla ravno prema rodilištu kako bi kćeri pomogla oko stvari i prvih dana s bebom.

Milica Todorović - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsjetimo, ubrzo nakon poroda Milica Todorović našla se u središtu skandala kada se u javnosti oglasila LJ. M., supruga muškarca s kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom oglasila se i Milica, koja navode nije demantirala, ali je istaknula kako trenutno nije spremna u potpunosti iznijeti svoju stranu priče.

Milica Todorović - 3 Foto: Instagram

Nakon javnog obraćanja supruge muškarca s kojim je Milica prije nekoliko dana dobila dijete, pjevačica se odlučila obratiti javnosti službenim priopćenjem, u kojem je otvoreno progovorila o teškim trenucima kroz koje prolazi.

''Dragi moji, naše dijete ima tri dana. A ja sva tri dana prolazim kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno – mir. Da se oporavi. Da dođe k sebi. Da u tišini upozna svoje dijete. Meni ti trenuci nisu bili dani. Nije prošlo ni tri dana od poroda, a umjesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako biti majka, iz bolničkog kreveta prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smjela doživjeti u tim trenucima. Taj pritisak ostavio je ozbiljne posljedice po moje zdravlje, posljedice s kojima se i dalje borim'', započela je Milica uz fotografiju bebe.

Milica Todorović na Instagramu - 2 Foto: Instagram

''Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. Od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji žena koja se upravo porodila i koja sve to mora nositi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori želim jednog dana govoriti mirno, jasno i s činjenicama – kada za to budem spremna. Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram reći – boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i kada se iznose neistine. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena i majka. Moja stvarnost danas nisu priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka kako bih mogla biti tu za svoje dijete.''

Milica Todorović na Instagramu - 3 Foto: Instagram

''U svoj toj buci rijetko se tko zapitao kako sam ja. Razumjet će me žene koje su rađale – jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala. Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas reći mnogo toga, ali biram vjerovati da vrijeme uvijek pokaže što je istina, a što laž. I da svaka priča ima i drugu stranu – onu koju ću ispričati kada budem spremna. U ovom trenutku moj jedini fokus su dijete i oporavak. Sve ostalo – priče, tumačenja i neprovjerene informacije – najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene, već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir. Hvala svima koji su pokazali razumijevanje, toplinu i ljudskost. Milica.''

Milica Todorović na Instagramu - 1 Foto: Instagram

