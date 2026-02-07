Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e

Frontmen grupe 3 Doors Down Brad Arnold preminuo je nakon višemjesečne borbe s rakom bubrežnih stanica.

Brad Arnold, jedan od osnivača i frontmen američkog rock benda 3 Doors Down, preminuo je u dobi od 47 godina života nakon teške borbe s rakom, piše Billboard.

Vijest o njegovoj smrti bend je potvrdio na društvenim mrežama, navodeći da je glazbenik preminuo mirno u snu, okružen suprugom Jennifer i obitelji.

"Kao osnivač, vokalist i originalni bubnjar benda 3 Doors Down, Brad je pomogao redefinirati mainstream rock, spajajući pristupačnost post-grungea s emotivno izravnim autorstvom i lirskim temama koje su odjeknule kod svakodnevnih slušatelja", stoji u izjavi benda.

Arnoldu je u svibnju 2025. dijagnosticiran rak bubrežnih stanica u četvrtom stadiju, koji se proširio na pluća, zbog čega je bend tada otkazao ljetnu turneju. Iako se suočavao s teškom dijagnozom, Arnold je javno govorio kako se ne boji te da snagu pronalazi u vjeri, često tražeći podršku i molitve svojih obožavatelja.

"Nemam straha. Doista, iskreno, uopće me nije strah", rekao je pjevač, naglasivši da se tijekom medicinske borbe oslanjao na svoju vjeru.

Također je zamolio obožavatelje za molitve: "Volio bih da me uzdignete u molitvi kad god možete. I mislim da je vrijeme da malo poslušam "It’s Not My Time"."

Rođen u Mississippiju, Arnold je 1996. osnovao 3 Doors Down sa svojim srednjoškolskim prijateljima – gitaristom Mattom Robertsom i basistom Toddom Harrellom – u rodnom gradu Escatawpi. U to je vrijeme Arnold bio i pjevač i bubnjar benda. Sljedeće godine trio je snimio demo vrpcu s pjesmom "Kryptonite", koju je Arnold napisao još tijekom srednje škole. Pjesma je stekla popularnost na lokalnim radijskim postajama i na kraju privukla pažnju velikih diskografskih kuća.

Tijekom vrhunca popularnosti početkom 2000-ih, 3 Doors Down su ostvarili 10 hitova na Billboard Hot 100 ljestvici, uključujući tri u top 10: "Kryptonite" (2000., 3. mjesto), "When I’m Gone" (2003., 4. mjesto) i "Here Without You" (2003., 5. mjesto). Bend je također imao dva albuma na prvom mjestu svežanrovske Billboard 200 ljestvice: "Seventeen Days" (2005.) i istoimeni "3 Doors Down" (2008.).

Godine 2011. bend je objavio album "Time of My Life", koji je bio posljednji album na kojem je Arnold nastupao uz originalne članove Robertsa i Harrella. Gitarist Roberts napustio je bend zbog zdravstvenih problema 2012., a basist Harrell izbačen je nakon optužbe za ubojstvo iz nehaja u prometnoj nesreći 2013. Posljednji studijski album benda, "Us and the Night", objavljen je 2016., iako je 3 Doors Down nastavio redovito nastupati na turnejama.

Osim po glazbenom talentu, kolege i fanovi pamte ga po toplini, skromnosti i predanosti obitelji. Nakon objave o njegovoj smrti, brojne poznate rock grupe i glazbenici uputili su poruke sućuti, ističući koliko je Arnold značio glazbenoj sceni.

Brad Arnold drugi je originalni član 3 Doors Down koji je preminuo, nakon Matthewa Robertsa, koji je umro 2016. godine.

"Oni koji su mu bili najbliži pamtit će ne samo njegov talent, već i toplinu, poniznost, vjeru te duboku ljubav prema obitelji i prijateljima", stoji u izjavi benda.

