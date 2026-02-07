Novi trag u slučaju koji je potresao Ameriku: Što se dogodilo s majkom poznate novinarke?

Istražitelji u slučaju nestale Nancy Guthrie vratili su se ponovno u njezin dom nakon što je njezinoj obitelji stigao zahtjev za otkupininom.

Potraga za nestalom Nancy Guthrie, majkom novinarke Savannah Guthrie, ušla je u novu fazu nakon što su FBI i policija ponovno pretražili njezin dom u Tucsonu, zaplijenivši vozilo iz garaže i kameru pronađenu na krovu kuće.

Riječ je o trećem povratku istražitelja na mjesto nestanka, a akcija je uslijedila svega nekoliko sati nakon što je medijima poslana nova poruka koja navodno dolazi od osoba koje Nancy drže radi otkupnine.

Istražitelji su na krovu kuće pronašli kameru koja je ranije bila neprimijećena, dok je tamni SUV odvezen na daljnju analizu. Tijekom cijelog dana ispred kuće su se smjenjivali FBI-jevi agenti, forenzičari i zamjenici šerifa, a vlasti zasad ne otkrivaju što ih je točno potaknulo na novu pretragu.

Akcija je uslijedila ubrzo nakon što su mediji zaprimili novu poruku nalik otkupninskom pismu, iako zasad nema dokaza da je Nancy živa niti potvrde o autentičnosti poruka. Ranije se u pismima tražila isplata milijuna dolara u bitcoinu.

Šerif okruga Pima Chris Nanos izjavio je kako vjeruje da je Nancy još uvijek živa, ističući da je protiv svoje volje odvedena iz doma. Istražitelji su razgovarali sa zaposlenicima kuće i osobama koje su s njom bile u kontaktu prije nestanka.

"Ono u što vjerujem jest da je Nancy protiv svoje volje odvedena iz svog doma i da je moramo pronaći. To je ono u što vjerujem. Ona je još uvijek živa", rekao je Nanos u petak.

Slučaj dodatno zabrinjava jer Nancy ima zdravstvenih problema, a policija je ranije pronašla tragove krvi ispred kuće i utvrdila da je kamera na zvoncu bila isključena u noći nestanka.

Potraga se nastavlja, a vlasti poručuju da nijedna mogućnost nije isključena. O slučaju se oglasio i američki predsjednik Donald Trump izjavivši kako istraga napreduje dobro.

Otmica njezine majke dogodila se svega nekoliko dana prije nego je Savannah trebala otputovati u Milano, gdje je trebala pratiti Zimske olimpijske igre.

