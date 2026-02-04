Majka slavne voditeljice oteta iz kreveta usred noći? Policija sumnja na zločin

Vlasti vjeruju da je Nancy Guthrie, majka voditeljice Savannah Guthrie, oteta iz svog doma, a zbog hitnosti slučaja Savannah je navodno odustala od vođenja ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026.

Policija sumnja da je Nancy Guthrie, majka poznate američke voditeljice Savannah Guthrie, protiv svoje volje odvedena iz obiteljske kuće u Arizoni.

Glasnogovornik šerifova ureda okruga Pima potvrdio je za Page Six da se istražitelji sve ozbiljnije priklanjaju najcrnjem scenariju.

"Vjerujemo da je odvedena iz kuće protiv svoje volje, vjerojatno usred noći. To uključuje mogućnost otmice", izjavio je.

Šerif okruga Pima, Chris Nanos, dodatno je pojasnio situaciju u razgovoru za CNN ističući da je riječ o ženi u kasnim osamdesetima koja se bori s brojnim zdravstvenim problemima.

"Riječ je o starijoj ženi u srednjim 80-ima koja pati od raznih bolesti... Ne bi mogla preći ni 50 metara sama", rekao je.

Nanos je dodao kako mu dugogodišnje iskustvo u provođenju zakona daje snažan osjećaj da je Nancy Guthrie oteta. Pritom je naglasio da ga je nešto što su mu rekli o samom mjestu događaja uvjerilo u to da je riječ o nečem višem od običnog nestanka osobe.

Iako vlasti i dalje gaje nadu da je Nancy živa, šerif je upozorio da je vrijeme od presudne važnosti. Na izravno pitanje o mogućim ozljedama, odbio je davati dodatne komentare.

Nestanak Nancy Guthrie prijavljen je u nedjelju oko 11 sati ujutro, nakon što se nije pojavila na crkvenoj službi. Policijski podaci pokazuju da je posljednji put viđena večer ranije, oko 21:30, kada ju je obitelj nakon večere dovezla u njezin dom u naselju Catalina Foothills. Slučaj se sada vodi kao kazneno djelo.

"Nakon obrade mjesta događaja vjerujemo da zapravo imamo mjesto zločina i tražimo pomoć zajednice. Nancy nije otišla sama", rekao je Nanos na konferenciji za novinare u ponedjeljak i istaknuo da su okolnosti na terenu sumnjive prirode.

Šerif je Nancy opisao kao osobu koja je "bistra kao suza", ali je naglasio da, s obzirom na dob i fizička ograničenja, nije netko tko bi samo odlutao. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da joj je za preživljavanje nužna redovita terapija lijekovima.

Zbog teške obiteljske situacije 54-godišnja voditeljica emisije "Today", Savannah Guthrie, prema izvorima, povući će se s uloge voditeljice ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. za NBC.

Guthrie je trebala u petak otputovati u Italiju, gdje je zajedno s Terryjem Gannonom trebala voditi svečanost otvaranja Igara, no čini se da se to neće dogoditi.

