Zašto je Svadba takav hit kod publike? Roko Sikavica ispričao nam je sve o filmu i svojoj ulozi

Piše M.F., Danas @ 08:30 Celebrity komentari
Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica Foto: Ivan Buvinić

Nakon što je film "Svadba" osvojio publiku i otvorio niz razgovora o obitelji, odnosima i pritiscima suvremenog života, Roko Sikavica govori o procesu rada na filmu, svom odnosu prema glumi i promjenama koje osjeća u sebi i profesiji. U razgovoru za naš portal dotiče se generacijskih razlika, muške ranjivosti i onih trenutaka zbog kojih se ovom poslu uvijek iznova vraća.

Intervju s Rokom Sikavicom, zvijezdom filma Svadba
