Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru, na čemu im je čestitao Marko Perković Thompson, iako je njegova pjesma tijekom prvenstva bila zabranjena od strane EHF-a.
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda osigurala je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a uspjeh im je javno čestitao i Marko Perković Thompson.
Uz fotografiju reprezentativaca uputio je kratku poruku: "Bravo, vitezovi - Čestitamo".
Inače, Europska rukometna federacija (EHF) tijekom prvenstva zabranila je izvođenje Thompsonove pjesme. Nakon susreta s Gruzijom u Malmö Areni dio publike reagirao je na puštanje pjesme, zbog čega je švedski Aftonbladet zatražio očitovanje organizatora. Nekoliko sati kasnije stigao je i službeni odgovor EHF-a.
"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen", poručili su iz EHF-a.
"Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja", dodali su.
