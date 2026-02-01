Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru, na čemu im je čestitao Marko Perković Thompson, iako je njegova pjesma tijekom prvenstva bila zabranjena od strane EHF-a.

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda osigurala je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, a uspjeh im je javno čestitao i Marko Perković Thompson.

Više pročitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Uz fotografiju reprezentativaca uputio je kratku poruku: "Bravo, vitezovi - Čestitamo".

Pogledaji ovo Celebrity Tri mušketira našeg MasterChefa zablistali od glave do pete na prestižnoj dodjeli nagrade!

Inače, Europska rukometna federacija (EHF) tijekom prvenstva zabranila je izvođenje Thompsonove pjesme. Nakon susreta s Gruzijom u Malmö Areni dio publike reagirao je na puštanje pjesme, zbog čega je švedski Aftonbladet zatražio očitovanje organizatora. Nekoliko sati kasnije stigao je i službeni odgovor EHF-a.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen", poručili su iz EHF-a.

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica iz serije "U dobru i zlu" oduševila svojim pjevačkim talentom na dodjeli prestižnih nagrada!

"Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja", dodali su.

Duvnjak s tribina u društvu supruge i sinčića bodrio rukometaše u velikoj večeri za Hrvatsku!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda kuća Stevena Seagala vrijedna sedmerostruko više od kupljene cijene!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severina u društvu majke pokorila crveni tepih unikatnim izdanjem!

Pogledaji ovo Celebrity Bojana Gregorić Vejzović pohvalila se uspjehom supruga Enesa: "Svaka priča može imati divan kraj!"