Pogledajte kako izgleda kuća Stevena Seagala vrijedna sedmerostruko više od kupljene cijene!

Steven Seagal prodaje svoju luksuznu vilu u elitnom moskovskom naselju Usovo, nedaleko Putinove rezidencije, za višestruko veću cijenu od one po kojoj ju je kupio 2018. godine.

Glumac Steven Seagal (73), koji je rusko državljanstvo dobio 2016. godine, stavio je na prodaju svoju luksuznu vilu u elitnom moskovskom predgrađu Rublyovka, navodno tražeći sedmerostruko veću cijenu od one po kojoj ju je prvotno kupio.

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 15 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 13 Foto: Profimedia

Imanje odiše elegancijom i raskoši, a kuhinja i kupaonice izrađene su od mramora, interijer je ispunjen dizajnerskim komadima, dok raskošna blagovaonica i kućno kino dodatno ističu ekskluzivnost.

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 12 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 11 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 10 Foto: Profimedia

Vilu krase i prostrane spavaće sobe, privatna wellness zona te uređena okućnica s pogledom na šumu.

Rublyovka je poznata kao dom brojnih ruskih političara i slavnih, a Seagalova odluka o prodaji izazvala je veliko zanimanje javnosti i tržišta nekretnina.

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 9 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 8 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 7 Foto: Profimedia

Iako cijena nije javno objavljena, Telegram navodi kako je Seagal vilu kupio u srpnju 2018. godine, a tadašnja tržišna vrijednost iznosila je između 80 i 100 milijuna rubalja (otprilike 1 do 1.3 milijuna dolara). Sada se nagađa kako traži višestruko veću cijenu.

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 5 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 4 Foto: Profimedia

Kuća u Rusiji Stevena Seagala - 2 Foto: Profimedia

U jeku pogoršanih odnosa Zapada i Rusije, Seagal je počeo smanjivati svoje poslovne aktivnosti u zemlji te je u srpnju 2025. prekinuo partnerstvo s jednom od ruskih tvrtki, iako i dalje posjeduje manjinski udio u projektu centra za istočne borilačke vještine.

