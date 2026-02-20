Tko su Blade Angels? Ove tri dame hit su na Olimpijskim igrama, evo zašto svi o njima pričaju

Tri mlade američke klizačice osvojile su publiku na Zimskim olimpijskim igrama i postale viralna senzacija – a iza nadimka ''Blade Angels'' krije se priča o talentu, hrabrosti i velikom povratku na led.

Američke umjetničke klizačice koje predstavljaju SAD na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini postale su prava senzacija na društvenim mrežama i među ljubiteljima zimskih sportova. Trio — Amber Glenn, Alysa Liu i Isabeau Levito — popularno se naziva ''Blade Angels'' (Anđeli na oštricama) i privlači pozornost svojom kombinacijom vrhunskih sportskih sposobnosti, osobnih priča i karizmatičnih nastupa.

Kako su nastale Blade Angels?

Naziv ''Blade Angels'' dolazi od njihove strasti i snage na ledu — ''blade' (oštrica klizaljke) i ''angels'' (anđeli) zajedno simboliziraju spoj elegancije i atletske gracioznosti.

Sam naziv predložila je Alysa Liu, a ostatak ekipe ga je prihvatio uoči Igara, uz podršku i hype na društvenim mrežama.

Amber Glenn – veteranka i glas ravnopravnosti

Amber je najstarija među Angelima — ima 26 godina i u vrh svoje karijere stigla je kasnije od mnogih suparnica, ali s odličnim rezultatima.

Na nacionalnoj razini dominira — osvojila je tri uzastopna naslova prvakinje SAD-a. Osim sportskih uspjeha, poznata je i po svom angažmanu za LGBTQ+ prava kao otvoreno biseksualna i panseksualna sportašica.

''Nadam se da ću moći iskoristiti svoju platformu i glas tijekom ovih Igara kako bih pomogla ljudima da ostanu jaki tijekom ovih teških vremena'', rekla je.

''Mnogi će reći: 'Ti si samo sportaš. Drži se svog posla. Šuti o politici.' Ali politika utječe na sve nas.''

Tijekom svoje karijere, izravno se suočila s poremećajem prehrane, koji je previše čest u ovom sportu. Provela je vrijeme u ustanovi za mentalno zdravlje kako bi se nosila sa svojom depresijom. Naučila se nositi i s ADHD-om.

''Prošla sam kroz mnogo toga'', rekla je Glenn za Associated Press.

''Trebalo je mnogo, mnogo godina da dođem do ove točke.''

Alysa Liu – čudo od djeteta i povratak s vlastitim uvjetima

Alysa je jedna od najuzbudljivijih figura američkog klizanja. Sa samo 12 godina izvela je trostruki aksl, a s 13 je postala najmlađa američka prvakinja u povijesti. Nakon što je pomogla SAD-u osvojiti broncu na Igrama u Pekingu 2022., neočekivano se povukla iz sporta sa 16 godina tražeći normalan život i samostalnost.

Kasnije se vratila klizanju pod vlastitim uvjetima, birajući koreografiju i glazbu prema vlastitom izrazu, što joj je donijelo i dodatnu medijsku pozornost.

Uz to, Alysa Liu je na OI 2026. osvojila zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji — prvo zlato za SAD u ženskom klizanju nakon 2002. godine.

''Stvarno sam mrzila klizanje kad sam prestala'', rekla je Liu za AP.

''Nisu me zanimala natjecanja. Nisu me zanimala mjesta. Nisu me zanimali klizači. Nisu me zanimali moji programi. Samo sam htjela pobjeći. Ne želim imati ništa s tim. Mrzila sam slavu. Mrzila sam društvene mreže. Nisam voljela intervjue.''

Sve u Liuinom životu sada ima značenje, uključujući i upečatljive horizontalne pruge u njezinoj kosi. One bi trebale predstavljati godove rasta stabla. Trenutno ih ima tri, i poput stabla, Liu planira svake godine dodati još jedan god.

''Nekada sam se osjećala kao lutka ili platno koje drugi ljudi koriste. Sada radim stvari za sebe.''

Isabeau Levito – baletna elegancija s domaćim zračnim

Najmlađa članica Blade Angels, Isabeau ima 18 godina i svoj debi na Olimpijskim igrama pretvara u pravi doživljaj. Njezini nastupi poznati su po baletnoj eleganciji i emocionalnom izrazu.

Posebnu priču dodatno joj daje činjenica da joj majka potječe iz Milana, čime se njezin olimpijski nastup doima kao gotovo sudbinski susret s domaćim ledom.

Zašto su postale hit?

Blade Angels nisu samo talentirane sportašice — njihov trio kombinira jedinstvene osobne priče, iskrenost i zajedništvo. To ih čini lako prepoznatljivima i jako popularnima među fanovima širom svijeta.

Njihova priča i nastupi potaknuli su val podrške i interesa, uključujući i javne poruke podrške od svjetskih zvijezda poput Taylor Swift, koja ih je opisala kao ''tri američke showgirls na ledu'' u posebnom videu podrške pred Igre.

