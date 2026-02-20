Pretraži
sportska senzacija

Tko su Blade Angels? Ove tri dame hit su na Olimpijskim igrama, evo zašto svi o njima pričaju

Piše J. C., 20.02.2026 @ 22:57 Zanimljivosti komentari
Amber Glenn, Alysa Liu i Isabeau Levito - 3 Amber Glenn, Alysa Liu i Isabeau Levito - 3 Foto: Afp

Tri mlade američke klizačice osvojile su publiku na Zimskim olimpijskim igrama i postale viralna senzacija – a iza nadimka ''Blade Angels'' krije se priča o talentu, hrabrosti i velikom povratku na led.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Tko su Blade Angels — američke klizačice koje oduševljavaju svijet na Zimskim olimpijskim igrama?
sportska senzacija
Tko su Blade Angels? Ove tri dame hit su na Olimpijskim igrama, evo zašto svi o njima pričaju
Bivša ''Coldplay ljubavnica'' uhvaćena na plaži za Valentinovo: Kristin Cabot uživala na suncu daleko od skandala
sjećate se?
Ovu ženu prošle je godine obilježio skandal s koncerta, a sad je okrenula novu životnu stranicu
Zašto je kraljevska obitelj poslala 12 milijuna funti Virginiji Giuffre?
afera na dvoru
Zašto je kraljevska obitelj platila 12 milijuna funti žrtvi koja je optužila Andrewa za zlostavljanje?
Zvijezda serije "Tajne prošlosti" Murat Yildrim ekskluzivno za IN magazin
otkrio nepoznate detalje
Zvijezda serije "Tajne prošlosti'' ekskluzivno pred kamerama IN magazina!
Kviz o Kurtu Cobainu
glas koji se pamti
Znate li sve detalje o buntovniku čija je glazba obilježila devedesete?
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Tko je supruga Jakova Gojuna? Velika je podrška slavnom rukometašu i ponosna majka njihove četvero djece
Kraj jedne karijere
Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Justus Reid pokazao problem s kojim se bori u kući koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
Neugodno iznenađenje
Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Marko Bošnjak nastupio u finalu Dore 2026. 3
imamo prve komentare!
Marko Bošnjak vratio se na Doru i u finalu izveo eurovizijski hit bradate žene koju svi pamte!
Goran Višnjić upozorio na ekološku katastrofu u Sisačko-moslavačkoj županiji 3
''ostat će nam smrad!''
Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
VIDEO Zbog snijega u Sloveniji deseci tisuća ostali bez struje
obilna kiša i snijeg
VIDEO Izvanredno stanje u susjedstvu! Deseci tisuća bez struje, padaju stabla, nižu se intervencije: "Proglasili smo širu uzbunu"
show
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Tko je supruga Jakova Gojuna? Velika je podrška slavnom rukometašu i ponosna majka njihove četvero djece
Kraj jedne karijere
Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
zdravlje
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
Pogledajte kako se izvode
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
Urnebesno
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
tech
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
Nadogradnja topa
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
sport
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
na pet godina
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
OPA!
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
tv
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
Tajne prošlosti: Uzela joj je sve što je imala
TAJNE PROŠLOSTI
Uzela joj je sve što je imala
putovanja
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Objavljena prosječna plaća za prosinac: Imate li vi toliko?
tko ima najviše
Objavljena prosječna plaća za prosinac: Imate li vi toliko?
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
lifestyle
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Bojana Gregoric Vejzović u prozirnoj suknji s uzorkom leoparda 2026.
Uvijek divna
Prozirna suknja s uzorkom leoparda može izgledati elegantno – Bojana Gregorić Vejzović najbolji je dokaz
sve
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
na pet godina
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene