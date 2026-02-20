Ovu ženu prošle je godine obilježio skandal s koncerta, a sad je okrenula novu životnu stranicu

Kristin Cabot, bivša direktorica koja je prošle godine završila u središtu viralnog skandala, snimljena je na plaži upravo na Valentinovo.

Dok se svijet još sjeća viralnog ''kiss cam'' skandala s koncerta Coldplaya koji joj je preko noći promijenio život, Kristin Cabot Valentinovo je provela na plaži.

Bivša direktorica ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer, koja je prošle godine završila na naslovnicama zbog snimke na kojoj je u zagrljaju tadašnjeg šefa Andyja Byrona, ovih je dana snimljena kako uživa na suncu i moru, daleko od poslovnih dvorana i kriznih komunikacijskih panela.

Kristin Cabot - 2 Foto: Profimedia

Na fotografijama se vidi kako opušteno šeta plićakom u svijetloplavom bikiniju, sa slamnatim šeširom i sunčanim naočalama, vidno dobro raspoložena. Društvo joj je pravio muškarac u kupaćim hlačama, a prizori s plaže ostavljaju dojam da je turbulentno razdoblje iza nje.

Pogledaji ovo Celebrity Posljednji dani preminule zvijezde ''Uvoda u anatomiju'' protekli su u boli: ''Izgubio je sposobnost govora...''

Podsjetimo, Cabot je prošle godine postala globalna viralna senzacija nakon što ju je kamera na koncertu Coldplaya uhvatila u intimnom trenutku s tadašnjim izvršnim direktorom kompanije. Snimka je izazvala lavinu komentara, memova i medijskih napisa, a oboje su ubrzo napustili tvrtku.

Andy Byron - 1 Foto: TikTok

U trenutku kada su shvatili da su na ekranima, Cabot i Byron panično su se razdvojili i pokušali sakriti, no bilo je prekasno – internet je već donio presudu. Međutim, Cabot koja je u međuvremenu otišla iz Astronomera tvrdi kako je sve preuveličano te da nije postojala afera između nje i bivšeg šefa.

"Donijela sam lošu odluku, popila nekoliko High Noonsa, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i platila cijenu izgubivši karijeru", ispričala je za New York Times, dodavši kako je gajila simpatije prema Byronu, ali tvrdi da se prije te večeri nisu ni poljubili te da je koncert bio prvi i jedini put kada se išta dogodilo.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Aleksandra Prijović potezom iznenadila mladog Vinkovčanina: ''Nije htjela...''

Posljedice su, kako kaže, bile brutalne.

"Nazivali su me preljubnicom, sponzorušom, govorili da sam "spavala da bih došla do vrha". Dobila sam više od 60 prijetnji smrću", ispričala je uz tvrdnju kako je, kao i mnoge žene prije nje, preuzela najveći teret javnog linča.

U trenutku skandala Cabot je već bila razdvojena od supruga Andrewa, s kojim je bila u braku dvije godine. Razvod je službeno pokrenula u kolovozu, a bivši suprug, kako kaže, u cijeloj situaciji "ostao je gospodin". Njihova djeca, koja su u jednom trenutku strahovala za njezin život, danas su na terapiji i, prema njezinim riječima, dobila su veliku podršku u školi.

Andy Byron - 5 Foto: TikTok

Andy Byron - 2 Foto: TikTok

Danas traži novi posao, iako joj je navodno rečeno kako je zbog skandala nezapošljiva, a polako se vraća hobijima i pokušava izgraditi novi život. Nedavno je najavljeno i njezino sudjelovanje na konferenciji o kriznom komuniciranju, gdje bi trebala govoriti o upravljanju reputacijom u digitalno doba.

Pogledaji ovo Celebrity Ma što je ovo obukla?! Nitko se dosad nije usudio napraviti ovo što je napravila ona

No sudeći prema fotografijama s Valentinova, barem je na jedan dan zaboravila na PR strategije i reflektore javnosti — te se prepustila suncu, moru i, čini se, novom poglavlju u životu.

Gdje je danas njen šef čitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Novo putovanje! Šuput otkrila gdje je sa Šimom pobjegla na romantični vikend

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili