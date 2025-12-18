Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo

Kristin Cabot, žena koja se proteklog ljeta neprimjereno grlila sa šefom na koncertu grupe Coldplay, napokon je odgovorila na sve što je nastalo nakon viralne snimke.

Skandal koji je ovog ljeta zapalio društvene mreže i svjetske medije dobio je novi nastavak.

Kristin Cabot, bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke Astronomer, napokon je javno progovorila o viralnom trenutku s koncerta Coldplaya u Bostonu, kada je zajedno s tadašnjim direktorom Andyjem Byronom uhvaćena u intimnom zagrljaju na velikom ekranu.

Incident se dogodio 16. srpnja, a snimka na kojoj se Cabot i njezin oženjeni šef grle na velikoj kameri u VIP loži u svega nekoliko sati obišla je TikTok, Instagram i X. Posebnu pažnju izazvala je reakcija frontmena Coldplaya Chrisa Martina, koji je publici dobacio: "Ili imaju aferu ili su jako sramežljivi."

Andy Byron - 5 Foto: TikTok

Andy Byron - 2 Foto: TikTok

U trenutku kada su shvatili da su na ekranima, Cabot i Byron panično su se razdvojili i pokušali sakriti, no bilo je prekasno – internet je već donio presudu.

Međutim, Cabot koja je u međuvremenu otišla iz Astronomera tvrdi kako je sve preuveličano te da nije postojala afera između nje i bivšeg šefa.

Andy Byron - 1 Foto: TikTok

Andy Byron - 3 Foto: TikTok

"Donijela sam lošu odluku, popila nekoliko High Noonsa, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i platila cijenu izgubivši karijeru", ispričala je za New York Times, dodavši kako je gajila simpatije prema Byronu, ali tvrdi da se prije te večeri nisu ni poljubili te da je koncert bio prvi i jedini put kada se išta dogodilo.

Posljedice su, kako kaže, bile brutalne.

Andy Byron Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski Kardashiani bogatiji za jednog člana, dali su mu neuobičajeno ime!

"Nazivali su me preljubnicom, sponzorušom, govorili da sam "spavala da bih došla do vrha". Dobila sam više od 60 prijetnji smrću", ispričala je uz tvrdnju kako je, kao i mnoge žene prije nje, preuzela najveći teret javnog linča.

U trenutku skandala Cabot je već bila razdvojena od supruga Andrewa, s kojim je bila u braku dvije godine. Razvod je službeno pokrenula u kolovozu, a bivši suprug, kako kaže, u cijeloj situaciji "ostao je gospodin". Njihova djeca, koja su u jednom trenutku strahovala za njezin život, danas su na terapiji i, prema njezinim riječima, dobila su veliku podršku u školi.

Danas traži novi posao, iako joj je navodno rečeno kako je zbog skandala nezapošljiva, a polako se vraća hobijima i pokušava izgraditi novi život.

Andy Byron - 4 Foto: TikTok

S druge strane, Byron i njegova supruga prebrodili su krizu i ostali u braku, nakon što je ona promijenila prezime na Facebooku. Nedavno su prodali luksuzni stan u New Yorku vrijedan 5,8 milijuna dolara te se preselili u Massachusetts.

Za kraj, Cabot poručuje da želi da njezina priča posluži kao upozorenje, ali i lekcija: "Želim da moja djeca znaju da ljudi griješe i ponekad ozbiljno zabrljaju. Ali nitko ne bi smio zbog toga strahovati za vlastiti život."

Skandal s koncerta Coldplaya tako je postao primjer kako jedan trenutak, uhvaćen kamerom i pretvoren u viralni sadržaj, može zauvijek promijeniti živote svih uključenih.

Nešto slično je izjavio i njoj bliski izvor, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ronaldova Georgina o prosidbi i skupocjenom prstenu: ''To je najmanje što mi je mogao ponuditi''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Danas je jedna od najpoznatijih supruga naših Vatrenih

Pogledaji ovo Zanimljivosti DiCaprijevo priznanje o ''Titanicu'' zapanjilo je fanove ovog kultnog filma

Pogledaji ovo inMagazin Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!