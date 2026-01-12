Mračna strana strastvene romanse: Priča o hrvatskoj manekenki čija je ispovijest potresla javnost

Život Nine Morić ponovno je u fokusu javnosti nakon što je u Netflixovoj dokumentarnoj seriji otkrila jednu od najtežih i najintimnijih epizoda svoje prošlosti.

Ime Nine Morić već desetljećima izaziva snažne reakcije – od divljenja do kontroverzi. Njezina životna priča isprepletena je modnim pistama, blještavilom reflektora, ali i osobnim lomovima koji su se odvijali daleko od savršenih naslovnica. Iza slike fatalne žene i medijske zvijezde krije se slojevit i često bolan put žene čiji je život bio pod stalnim povećalom javnosti.

Nina Morić rođena je 22. srpnja 1976. godine u Zagrebu. Odrasla je u Hrvatskoj, a već u tinejdžerskim godinama pokazivala je interes za modu i javni nastup. Početkom devedesetih seli u Italiju, gdje započinje karijeru modela koja će joj vrlo brzo otvoriti vrata međunarodne modne scene.

Nina Morić - 1 Foto: Afp

Širu popularnost stječe krajem devedesetih i početkom 2000-ih, kada se pojavljuje u kampanjama za svjetski poznate brendove te surađuje s renomiranim dizajnerima i fotografima. Paralelno s modnom karijerom, Nina ulazi i u svijet televizije i zabave, gdje se profilira kao javna osoba koja ne prolazi nezapaženo.

Veliki zaokret događa se 1996. godine kada osvaja nacionalno natjecanje Elite ''Look of the Year'' i potom se plasira među najbolje na svjetskom finalu — ta pobjeda joj otvara vrata međunarodnih angažmana i karijere izvan Hrvatske.

Nina Morić - 2 Foto: Nina Morić/Instagram

Tijekom kasnih 1990-ih Nina radi s nekim od najvećih svjetskih modnih brendova i dizajnera. Među imenima s kojima je surađivala nalaze se Versace, Roberto Cavalli, Valentino, Les Copains, Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Gattinoni, Mariella Burani, Simonetta Ravizza, Guillermina Baeza i drugi.

Osim uredničkog modnog posla i kampanja, njen rad uključuje i pistu na modnim revijama te nastupe na brojnim naslovnicama međunarodnih magazina, među kojima su posebno vidljivi editorijali za muške časopise poput Maxim.

Karijera joj se dodatno internacionalno probija kada glumi u legendarnom glazbenom spotu Rickyja Martina za pjesmu ''Livin’ La Vida Loca'' (1999).

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik podijelila uspomene s ocem Dinom iz djetinjstva: ''Izgleda da su svi tate bili samohrani očevi''

U kasnim 1990-ima i početkom 2000-ih izdala je singl ''Star'', a kasnije se vratila glazbenim projektima plesnih i pop izdanja. Uz glazbeni spot, ima i manjeg filmskog i TV kredita, poput uloge u talijanskoj komediji ''Mia figlia si sposa'' (2016) te nastupa u kviz-formatima ili reality emisijama.

Veliku prekretnicu u njezinu životu i karijeri označila je veza, a potom i brak s Fabrizijem Coronom, kontroverznim talijanskim kraljem paparazza. Njihov odnos od samog je početka bio pod povećalom javnosti, obilježen snažnim emocijama, medijskim skandalima i čestim sukobima. Iz tog braka 2002. godine rodio se njihov sin Carlos Maria, koji je Nini postao središte života.

Nina Morić i Fabrizio Corona - 4 Foto: Cropix

Nakon razvoda, Nina se suočavala s brojnim osobnim i profesionalnim izazovima. Njezini javni istupi, borbe s mentalnim zdravljem i teški životni periodi često su bili predmet tabloida, ali i povod za javne rasprave o cijeni slave, pritisku medija i ranjivosti pojedinca iza glamura.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja

Posebno snažan i intiman uvid u njezinu prošlost donosi nova Netflixova dokumentarna serija u pet epizoda ''Fabrizio Corona: Ja sam vijest''. Serija ne donosi samo presjek burnog života nekadašnjeg talijanskog kralja paparazza, već otvara i neka od najtežih poglavlja njegove privatne prošlosti. U tom kontekstu, Nina Morić prvi put javno govori o prekidu blizanačke trudnoće s Fabrizijem Coronom, otkrivajući duboku osobnu traumu, emocionalnu bol i neravnotežu u njihovom toksičnom odnosu.

"Ubila sam dvoje djece", rekla je Nina, prenosi talijanski Leggo.

Nina Morić Foto: Screenshot/Youtube

"On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela", rekla je, bez pokušaja da se opravda. No potom je izgovorila rečenicu koja, prema mnogima, najbolje opisuje njihov odnos: "Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome."

Njezino svjedočanstvo jedan je od najpotresnijih trenutaka serije, jer bez uljepšavanja govori o gubitku, krivnji i dugotrajnim posljedicama koje su taj događaj ostavile na njezin život.

Posebno bolan detalj otkrila je kada je priznala da je Corona djeci već bio dao imena, iako je znao da će trudnoća biti prekinuta – čin koji je, kako kaže, dodatno produbio njezinu patnju i ostavio trajne posljedice na njezino mentalno zdravlje.

Serija daje prostor i Coroninoj verziji priče, no upravo tu se jasno vidi koliko se njihovi doživljaji iste traume razlikuju.

Nina Morić i Fabrizio Corona - 3 Foto: Cropix

"To je rana koju ona jako nosi sa sobom. Ja ne", rekao je bez zadrške.

Dokumentarac se osvrće i na početke njihove veze – strastvenu romansu, brak i konstantnu medijsku pozornost, no s vremenom se razotkriva i mračnija strana. Morić tvrdi da ju je Corona doživljavao kao "proizvod, stroj za novac", te da je na njegov nagovor potpisala ugovor kojim mu je prepustila potpunu kontrolu nad svojom karijerom. Ni on to ne poriče, već navodi da su njih dvoje zajedno bili veliki projekt osobnog brendiranja. Više čitajte OVDJE.

Dok su Nina i Fabrizio bili u braku, često su punili medijske stupce privatnim skandalima. Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nina Morić i Fabrizio Corona - 2 Foto: Cropix

Danas je Nina Morić simbol žene čiji je život bio isprepleten slavom, skandalima, ali i dubokim osobnim borbama. Njezina priča često se doživljava kao upozorenje o tamnoj strani javnog života, ali i kao svjedočanstvo o snazi preživljavanja, ranjivosti i potrebi da se o traumama govori otvoreno i bez srama.

Nina Morić - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura ruši stereotipe: Pohvalila se kako sama mijenja akumulator na autu!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Rastaje se jedan od omiljenih parova današnjice, on javno progovorio o nevjeri!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Uhićen je turski zavodnik za kojim uzdišu žene diljem svijeta, poznat je razlog