Pretraži
obožavatelji u šoku

Rastaje se jedan od omiljenih parova današnjice, on javno progovorio o nevjeri!

Piše J. C. , Danas @ 17:01 Zanimljivosti komentari
Kristy Sarah i Desmond Scott - 2 Kristy Sarah i Desmond Scott - 2 Foto: Instagram

Jedna od najpoznatijih influencerskih ljubavnih priča došla je do svog kraja nakon više od desetljeća braka.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Antonija Mišura Sandrić s djecom uživala na klizalištu u Šibeniku
rijetki prizori
Naša prelijepa košarkašica snimljena u preslatkim trenucima s djecom, nakon karijere posvetila se obitelji
Rastaje se TikTok par Kristy Sarah i Desmond Scott
obožavatelji u šoku
Rastaje se jedan od omiljenih parova današnjice, on javno progovorio o nevjeri!
Can Yaman priveden u Istanbulu
burna noć
Uhićen je turski zavodnik za kojim uzdišu žene diljem svijeta, poznat je razlog
Evo tko bi po anketi Eurovision Worlda trebao pobijediti na Dori 2026.
zanimljivo
Evo tko je favorit za pobjedu na Dori 2026. po glasovima eurovizijske publike!
Miro Bulj objavio snimku sa svadbe sina Nediljka Bulja
ovo morate vidjeti!
Bulj zaplesao u sinovim svatovima: ''Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live''
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli dan u tropskom raju!
osvanule fotografije
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!
Nina Morić u Netflixovoj seriji prvi put javno govori o prekidu trudnoće s Fabrizijem Coronom
"dao im je imena..."
"Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču
dvoranska turneja
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!
U avionskoj nesreći preminuo pjevač Yeison Jimenez
predvidio svoju smrt?
U padu zrakoplova poginuo pjevač, prije tragedije objavio je video koji slama srca
Kako izgleda supruga Mire Bulja, Jelena?
lijepa jelena
Kako izgleda supruga Mire Bulja? Ovo su njene prve fotke u javnosti!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Odgođen početak drugog polugodišta za škole na kninskom području
MINISTARSTVO ODOBRILO
Odgođen početak drugog polugodišta za dio učenika: "Još ima poledice. Nažalost..."
Pokušaj ubojstva u Zagrebu
STRAVA NA ČRNOMERCU
Pokušaj ubojstva u Zagrebu! Prišao muškarcu pa na njega krenuo nožem, a onda je izvukao pištolj
Englez umro dok je čekao hitnu pomoć
KOBNA POGREŠKA
"Dišem, ali jedva": Muškarac pozvao hitnu pomoć, a zbog nevjerojatnog niza okolnosti pronašli su ga prekasno
show
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču
dvoranska turneja
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!
Nina Morić u Netflixovoj seriji prvi put javno govori o prekidu trudnoće s Fabrizijem Coronom
"dao im je imena..."
"Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli dan u tropskom raju!
osvanule fotografije
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
5 stvari koje vam mogu poboljšati seks i zdravlje, a lako su dostupne
Evo koje mogućnosti imate
5 stvari koje vam mogu poboljšati seks i zdravlje, a lako su dostupne
8 namirnica koje nikad ne biste trebali stavljati u mikrovalnu pećnicu
Neke mogu čak i izazvati eksploziju!
8 namirnica koje nikad ne biste trebali stavljati u mikrovalnu pećnicu
zabava
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Ovim kvizom održite mozak u formi! Možete li sve točno odgovoriti?
Pokažite što znate!
Ovim kvizom održite mozak u formi! Možete li sve točno odgovoriti?
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
sport
Senzacija u Beogradu: Srbija kiksala protiv Nizozemske na otvaranju Eura
Neočekivano
Senzacija u Beogradu: Srbija kiksala protiv ogromnog autsajdera na otvaranju Eura
Kaos u Slavoniji: Bad Blue Boysi napali zloglasnu skupinu Delija
uzeli ''trofeje''
Kaos u Slavoniji: Bad Blue Boysi napali zloglasnu skupinu Delija, smjestili im zasjedu
Ogroman skandal potresao EHF: Poznati par varao na testovima, izbacili ih Eura u rukometu
pa nevjerojatno
Ogroman skandal potresao EHF: Varali su na testovima, izbacili ih s Eura u rukometu!
tv
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
Tajne prošlosti: Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Samo u Hrvatskoj: Otočni fenomen po kojem se vide najbogatiji mještani
Jedinstveni u svijetu
Samo u Hrvatskoj: Otočni fenomen po kojem se vide najbogatiji mještani
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
lifestyle
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Više od 7000 tisuća glasova: Izabrale ste najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
Recept za buhtle iz kojih nadjev ne curi
Nema dalje
Isprobale smo puno recepata, ali samo se njemu vraćamo: Recept za najfinije buhtle iz kojih nadjev ne curi
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
sve
Senzacija u Beogradu: Srbija kiksala protiv Nizozemske na otvaranju Eura
Neočekivano
Senzacija u Beogradu: Srbija kiksala protiv ogromnog autsajdera na otvaranju Eura
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Više od 7000 tisuća glasova: Izabrale ste najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
Kaos u Slavoniji: Bad Blue Boysi napali zloglasnu skupinu Delija
uzeli ''trofeje''
Kaos u Slavoniji: Bad Blue Boysi napali zloglasnu skupinu Delija, smjestili im zasjedu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene