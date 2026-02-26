Njezina životna priča zvuči kao film: Sa 105 godina zasjenila je zvijezde kultnog festivala!

Gianna Pratesi, 105-godišnja Talijanka koja je 1946. glasala na povijesnom referendumu o Republici, dirnula je publiku prve večeri Sanrema 2026. pjevajući festivalske hitove i podsjetivši na važnost slobode i povijesti.

Sanremo 2026. na prvoj je večeri dobio gošću o kojoj priča cijela Italija: Giannu Capaldi Pratesi, vitalnu Talijanku iz Chiavarija koja će za manje od mjesec dana napuniti 106 godina.

Ta simpatična gospođa došla je u Liguriju na poziv voditelja i umjetničkog direktora Carla Contija kao simboličnu posvetu 80. obljetnici Talijanske Republike.

Gianna je jedna od žena koje su 2. lipnja 1946. glasale na povijesnom referendumu na kojem je Italija izabrala Republiku i time zaključila eru monarhije, a riječ je i o prvom velikom glasanju u kojem su žene sudjelovale. Upravo zato Conti je istaknuo da njezina prisutnost treba potaknuti mlađe generacije na razmišljanje o slobodi i cijeni koju su prethodne generacije platile.

U publici je dočekana kao prava zvijezda, a njezina životna priča zvuči kao film: s 28 godina preselila se u Škotsku, ondje upoznala budućeg supruga i s njim pokrenula gelateriju koju su vodili dva desetljeća, prije povratka u Chiavari.

Talijanski mediji pišu da Gianna i danas živi aktivno: svira klavir, pleše i slika, a njezina energija i znatiželja djeluju puno mlađe od njezinih godina.

Na pozornici je otpjevala dio pjesama koje su obilježile povijest festivala, a posebno se istaknula "24mila baci" Adriana Celentana, što je opisan kao trenutak koji je, prema izvještajima, publiku dirnuo i podigao na noge.

U kratkom razgovoru s Contijem prisjetila se referenduma i bez oklijevanja odgovorila na pitanje što je zaokružila: Republiku, uz napomenu da su u obitelji "svi bili lijevo". Taj je spontani detalj postao jedan od najcitiranijih trenutaka večeri.

Cijelo gostovanje pogledajte OVDJE.

Gianna Pratesi u nekoliko je minuta spojila ono što Sanremo voli najviše: emociju, televizijski trenutak i priču koja nadilazi estradu i pokazala da se zvijezda večeri ponekad ne rađa na top-listama, nego u životu.

