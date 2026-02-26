Prepoznajete li ga? Iza pogleda koji ledi krv krije se kralj transformacija

Christian Bale tijekom karijere više je puta drastično mršavio i debljao se za filmske uloge, pomičući granice izdržljivosti.

Christian Bale godinama slovi kao jedan od najpredanijih glumaca svoje generacije i to ne samo zbog uvjerljivih izvedbi, već i zbog nevjerojatnih fizičkih transformacija kojima je šokirao Hollywood. Iako tvrdi da nije metodički glumac, njegova karijera dokazuje suprotno: Bale je više puta svoje tijelo doveo do krajnjih granica kako bi što vjernije utjelovio likove.

Za svoju najnoviju ulogu Frankensteinova čudovišta u filmu "The Bride!" redateljice Maggie Gyllenhaal, Bale je morao provoditi čak šest sati dnevno na šminkanju. No, za razliku od ekstremnih dijeta i treninga, upravo mu je ova pasivnost bila najteža.

Glumac je priznao da ga je dugotrajno nepomično sjedenje gotovo dovelo do ludila, pa je svaki dan na setu morao vrištati kao lud kako bi oslobodio nagomilanu frustraciju. U tom su mu se ritualu pridružili i članovi ekipe, pretvarajući trenutak psihičkog rasterećenja u svojevrsno kolektivno iskustvo.

Jedna od najšokantnijih transformacija dogodila se 2004. za film "The Machinist". Bale je u samo četiri mjeseca izgubio oko 28 kilograma, spustivši se s 82 na tek 55 kilograma. Preživljavao je na svega 200 kalorija dnevno, na bazi prehrane koja se sastojala od konzerve tune, jabuke i crne kave, dok je istovremeno vježbao i čak pušio kako bi suzbio apetit.

Njegov kolega Michael Ironside kasnije je otkrio da su brojke koje Bale u filmu zapisuje na zid kupaonice bile stvarne težine koje je postigao tijekom snimanja.

Nakon drastičnog mršavljenja, uslijedio je još ekstremniji potez – brzo debljanje za ulogu Batmana u filmu "Batman Begins". U samo šest tjedana Bale je s 55 kilograma došao do 82, prejedajući se pizzom i sladoledom. Priznao je da mu je bilo fizički loše, ali da je u procesu uživao, unatoč liječničkim upozorenjima. Za nastavke franšize ponovno je morao ući u strogi režim prehrane i treninga, fokusirajući se na manje obroke bogate proteinima, zdravim mastima i povrćem.

Za ulogu u "The Fighteru" ponovno je smršavio intenzivnim trčanjem, dok je za "American Hustle" 2013. godine napravio potpuni zaokret udebljavši se 20 kilograma uz prehranu koja se sastojala od krafni, cheeseburgera i brze hrane. Uz to je obrijao glavu kako bi uvjerljivo prikazao proćelavog prevaranta.

Sličnu transformaciju ponovio je i 2018. za film "Vice", kada je dobio 18 kilograma kako bi utjelovio bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja.

Ipak, 2019. Bale je priznao da više ne može nastaviti s takvim ekstremnim promjenama.

"Moja smrtnost gleda me u lice", izjavio je, dodavši kako ne želi riskirati zdravlje zbog uloga.

Unatoč tome, jedno je jasno – Christian Bale ostat će upamćen kao glumac koji je fizičku transformaciju podigao na potpuno novu razinu, pretvarajući vlastito tijelo u najmoćniji alat svoje umjetnosti.

Bale će i za novi film "Madden", koji je trenutno u postprodukciji, napraviti veliku transformaciju. Više o tome pročitajte OVDJE.

Zbog lijepe Srpkinje Bale slavi dva Božića. O ljubavnoj priči njega i Sibi Blazic pročitajte OVDJE.

