Pretraži
pa koliko daleko može ići?

Prepoznajete li ga? Iza pogleda koji ledi krv krije se kralj transformacija

Piše E. G., Danas @ 13:28 Zanimljivosti komentari
Christian Bale - 12 Christian Bale - 12 Foto: Profimedia

Christian Bale tijekom karijere više je puta drastično mršavio i debljao se za filmske uloge, pomičući granice izdržljivosti.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Penelope Cruz mamila poglede na promociji filma u Londonu
Tko bi joj dao 51 godinu?
U pripijenoj haljini s bombastičnim dekoltom nadmašila je samu sebe!
Životna priča repera Fedeza
preživio najgore
Poslije skandala, teške bolesti i ljubavnog kraha vraća se jači nego ikad!
Deva Cassel pozirala u zavodljivom izdanju za francuski časopis
dostojna nasljednica
Kći Monice Bellucci zapalila društvene mreže fotografijama u čipki i donjem rublju
Juliana Nalu snimljena na plaži u kupaćem kostimu
ljubila kontroverznog glazbenika
Plaža kao pozornica za zanosnu Brazilku: Njezinoj ljepoti i isklesanoj figuri svi se dive
Tko je Elettra Lamborghini?
bogata nasljednica
Talijanska Paris Hilton: Rođena u luksuzu, odrasla u realityju, sad cilja na Eurosong!
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
čestitke!
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Novi bliski trenuci Pedra Pascala i Rafaela Olarra
uživaju!
Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
idiličan vikend
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 4
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
''Predivan u svakom smislu''
Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio, bila je modra i bez zraka. Preminula je
show
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Novi bliski trenuci Pedra Pascala i Rafaela Olarra
uživaju!
Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
čestitke!
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
Unatoč tuširanju i dezodoransu
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
najpoznatiji prirodni lijek
Evo što se događa u vašem tijelu samo 2 sata nakon što pojedete đumbir
zabava
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Jao…
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Raskrinkan
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
tech
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
Namjerno ubijeni
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
sport
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Niko Kristian Sigur kažnjen s tri utakmice zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću!
Sankcije su izrečene
Stigla kazna za Sigura zbog pljuvanja prema Radeljiću: Evo koliko dugo će Hajduk biti bez njega
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
A TKO DRUGI
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
tv
Tajne prošlosti: Jedva su uspjeli obuzdati vatru
TAJNE PROŠLOSTI
Jedva su uspjeli obuzdati vatru
Kumovi: Nije baš raspoložena, a on to očito ne primjećuje
KUMOVI
Kumovi: Nije baš raspoložena, a on to očito ne primjećuje
Tajne prošlosti: Shvatio je da ona traži samo uzbuđenje u životu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Shvatio je da ona traži samo uzbuđenje u životu
putovanja
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
Novo čudo u Kini
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
sve
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Niko Kristian Sigur kažnjen s tri utakmice zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću!
Sankcije su izrečene
Stigla kazna za Sigura zbog pljuvanja prema Radeljiću: Evo koliko dugo će Hajduk biti bez njega
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene