Znate li tko je ovo? Zapanjujuća sličnost s poznatom sestrom nije prošla nezapaženo

Teddie Allen, 19-godišnja glumica i polusestra Lily i Alfieja Allena, zvijezda je nove serije Guyja Ritchieja "Mladi Sherlock", čija je premijera održana u Londonu.

Na svjetskoj premijeri serije "Mladi Sherlock" Guyja Ritchieja u londonskom Queen Elizabeth Hallu pažnju je privukla 19-godišnja Teddie Allen – mlada glumica koja polako, ali sigurno, gradi vlastiti put u industriji.

Iako dolazi iz iznimno poznate obitelji, Teddie jasno daje do znanja da želi uspjeti sama.

Galerija 17 17 17 17 17

Teddie Allen Foto: Profimedia

Teddie Allen Foto: Profimedia

Teddie Allen Foto: Profimedia

Naime, Teddie je kći glumaca Keitha Allena i Tamzin Malleson, a javnosti je posebno zanimljiva kao polusestra svjetski poznate pjevačice i glumice Lily Allen te glumca Alfieja Allena, najpoznatijeg po ulozi Theona Greyjoyja u seriji "Igra prijestolja".

Na crvenom tepihu mnogi su primijetili njezinu sličnost s Lily – prirodno stilizirana tamna kosa i crna korzetirana midi haljina prizvale su estetiku kakvu je njezina starija polusestra nosila sredinom 2000-ih, kada je započinjala glazbenu karijeru.

Teddie Allen Foto: Profimedia

Lily Allen Foto: Profimedia

Lily Allen Foto: Profimedia

U nedavnom intervjuu za "The Sunday Times", Teddie je otvoreno govorila o tome kako je odrastati uz slavnu obitelj, priznavši kako joj je u djetinjstvu bilo čudno kada su ljudi tražili fotografije s njezinim ocem ili kada su je vršnjaci ispitivali je li doista sestra Lily Allen.

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj dječak nema granica! Majin Bloom pretvorio glazbeni hit u vlastiti spektakl

"Kada si dijete, to zna biti pomalo neugodno", priznala je, otkrivši kako su joj još teže padali negativni komentari na internetu, uključujući i one koji su je vrijeđali.

Obitelj Allen - 6 Foto: Profimedia

Alfie Allen - 10 Foto: Profimedia

Lily Allen (Foto: Getty) Foto: Getty

Ipak, slavna obitelj imala je i svoje svijetle strane. Teddie se prisjetila odlazaka kod Lily, kupanja u njezinu bazenu i susreta s poznatim imenima poput Nicka Grimshawa i Shauna Rydera. Usprkos poznatom prezimenu, Teddie tvrdi da nije imala povlašten tretman. Njezin otac jasno je dao do znanja da neće financirati skupe glumačke škole niti joj sređivati audicije.

"Kada sam rekla da me zanima gluma, rekao je da nema šanse da plaća skupe akademije ili traži poslove za mene. Tada sam bila razočarana, ali sada shvaćam da je bio u pravu", rekla je Teddie, kojoj je otac poručio kako se za sve mora izboriti sama.

Lily, Keith i Alfie Allen - 13 Foto: Profimedia

Lily i Alfie Allen - 14 Foto: Profimedia

Počela je glumiti vrlo rano – već s deset godina pojavila se u BBC-jevoj adaptaciji "Swallows and Amazons", a kasnije je glumila i u projektima "Cider with Rosie" i "Four Kids and It". Nedavno je ostvarila zapaženu ulogu uz Toma Hardyja u seriji "MobLand", također pod redateljskom palicom Guya Ritchieja.

Iako nosi prezime koje otvara vrata medijskom interesu, čini se da Teddie Allen želi da je publika upozna po talentu – a ne samo kao sestru Lily i Alfieja. Sudeći prema sve češćim pojavljivanjima na crvenim tepisima i ozbiljnim glumačkim projektima, njezin put tek počinje.

Lily Allen se morala povući na određeno vrijeme, o čemu više možete pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što će biti s roditeljima Kate Middleton? William bi mogao povući neočekivani potez prema puncu i punici

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovisnosti i afere uništile su mu prvi brak, a preživio je i napad nožem