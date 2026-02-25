Što će biti s roditeljima Kate Middleton? William bi mogao povući neočekivani potez prema puncu i punici

Dok britanska monarhija prolazi kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja posljednjih godina, sve su glasnija nagađanja da bi princ William mogao povući neočekivan potez.

Princ William mogao bi preoblikovati samu strukturu monarhije kako bi roditeljima svoje supruge Kate dao važniju ulogu unutar kraljevske obitelji, tvrde kraljevski stručnjaci.

Nova dokumentarna emisija otvorila je pitanje – trebaju li Carole i Michael Middleton dobiti službene titule?

Dokumentarac istražuje utjecaj koji Middletonovi imaju unutar užeg kruga kraljevske obitelji, ali i potencijalnu mogućnost da postanu aktivni članovi monarhije u trenutku kada se institucija suočava s ozbiljnim reputacijskim izazovima.

Carole i Michael Middleton - 4 Foto: Afp

Sarah Vine s Daily Maila u emisiji je izjavila:

''U 21. stoljeću kraljevska pripadnost ovisi o tome kako se ponašate. Nije zajamčena. A ako kraljevska obitelj danas išta predstavlja, onda je to postavljanje primjera. Riječ je o održavanju određenih standarda, a Andrew je ta pravila prekršio i zato više nije dio toga. Ali to znači da su vrata otvorena drugim ljudima da kroz svoje ponašanje postanu 'kraljevski'.''

Kraljevski komentatori smatraju da bi William mogao svojim punicu i puncu dati svojevrsni kraljevski ''pečat odobravanja'', oslanjajući se na njihovu, kako navode, stabilnost, pristojnost, britanske vrijednosti i smisao za humor – osobito u jeku krize povezane s prijateljstvom princa Andrewa i Jeffreyja Epsteina.

Glavni kraljevski dopisnik Newsweeka, Jack Royston, istaknuo je:

''Da bi Carole i Michael postali aktivni članovi kraljevske obitelji, William bi morao potpuno izmijeniti samu strukturu monarhije. On kaže da želi promjene. Sve je moguće.''

Carole i Michael Middleton - 5 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Splitska glumica kroz suze o majčinstvu: ''Imali smo 18 pokušaja, skoro sam izgubila sina...''

Prema kraljevskoj biografkinji Katie Nicholl, Middletonovi su oduvijek isticali da je Katein brak s Williamom značio da su dobili sina.

Od vjenčanja u travnju 2011. njihova se povezanost dodatno učvrstila, a Middletonovi su postali ključni u osiguravanju što normalnijeg djetinjstva princu Georgeu, princezi Charlotte i princu Louisu.

Carole i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"

The Times je prošle godine izvijestio da princ George voli pomagati u kućanskim poslovima. Jedan stanovnik Windsora opisao je susret s mladim princem i Carole Middleton u trgovini tkaninama:

''Bio je veseo i jeo kriške naranče dok je njegova baka birala uzorke.''

Sarah Vine dodala je: ''Čini se da imaju tu auru dobrote i mislim da su Middletonovi upravo ta sigurnosna mreža.''

Dokumentarac se prisjetio i posjeta princeze Diane zabavnom parku Thorpe Park 1993. godine kada je inzistirala da William i Harry čekaju u redu kao i svi drugi.

Poput svoje majke, William želi svojoj djeci pružiti sretan, zdrav i stabilan dom.

U intervjuu s Eugeneom Levyjem izjavio je: ''Za mene je najvažnija stvar u životu obitelj i sve je usmjereno prema budućnosti. Ako djeci sada ne osigurate sretan, zdrav i stabilan dom, mislim da im time stvarate teži put i mogući pad.''

Američko-britanska dramatičarka Bonnie Greer smatra da je upravo obitelj Middleton zaslužna za takav pristup:

''Osjeća se da je odlučan toj djeci pružiti što normalnije djetinjstvo jer ga on sam nije imao. Mislim da je to Middleton efekt.''

Carole i Michael Middleton - 1 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

Katie Nicholl dodaje kako je Kateina razumna i puna ljubavi obitelj pomogla budućoj kraljici da ostane prizemljena dok je učila o kraljevskim dužnostima.

Fotografije iz 2016. godine na kojima pokojna kraljica vozi Middletonove u svom Range Roveru u Balmoralu učvrstile su njihov status "kvazikraljevskih" osoba.

Prema izvoru koji je govorio za Daily Mail: ''To je bila Williamova ideja. Jako je želio da ih njegova baka posebno srdačno primi. Bili su na samom vrhu vrlo dugog popisa gostiju.''

Kraljevski stručnjaci istaknuli su i njihovu diskreciju tijekom kratkog prekida veze Kate i Williama, kao i uoči kraljevskog vjenčanja, što ih je učinilo popularnijima nego dotad unutar Buckinghamske palače.

Sarah Vine zaključila je: "Zaista nisu pogriješili ni u čemu.''

U vremenu kada se britanska monarhija suočava s izazovima, Middletonovi se sve češće spominju kao stabilan i pouzdan oslonac budućeg kralja – a neki vjeruju da bi upravo oni mogli igrati važniju ulogu u novoj, modernijoj verziji kraljevske obitelji.

Galerija 3 3 3 3 3

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Pjevač poznat po duetu sa Severinom ugradio silikone u prsa: ''Uskoro će biti top!''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''