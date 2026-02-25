Pjevač poznat po duetu sa Severinom ugradio silikone u prsa: ''Uskoro će biti top!''

Azis još jednom dokazuje da pomiče granice, novom estetskom transformacijom zapalio je društvene mreže i natjerao sve da pričaju o njemu.

Bugarski pjevač Vasil Troyanov Boyanov, poznatiji kao Azis, ponovno je uspio šokirati i zaintrigirati javnost.

Poznat po svojoj ekscentričnoj pojavi, hrabrim modnim izričajima i stalnim fizičkim transformacijama, kralj chalge ovoga je puta otišao korak dalje – podvrgnuo se estetskom zahvatu kojim je dodatno naglasio svoj torzo.

Azis - 11 Foto: Instagram

Azis - 9 Foto: Instagram

Azis - 10 Foto: Instagram

Azis - 7 Foto: Instagram

Rezultate operacije bez zadrške je podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu. Na seriji fotografija Azis pozira u donjem rublju pokazujući svježe operirana prsa. Vidljive su otekline i flasteri, a pjevač ništa nije pokušao sakriti, već je otvoreno progovorio o zahvatu i procesu oporavka.

''Evo grudi koje će biti za pokazivanje tek za mjesec dana. Ali ja nemam strpljenja. Trenutno su natečene i vrlo neprirodne, ali uskoro će biti top!'' napisao je u opisu objave te zahvalio svom liječniku.

Prema dostupnim informacijama, Azis je ugradio ukupno 600 kubičnih centimetara muških silikonskih implantata – po 300 u svaku stranu – kako bi postigao definirani i naglašeni, takozvani sportski izgled prsa.

Inače, Azis se nedavno u Americi i oženio sa svojim partnerom. Više čitajte OVDJE.

Azis je nastupao i na Eurosongu 2006. kao prateći vokal, a surađivao je s mnogim eminentnim izvođačima s Balkana, uključujući duete sa Severinom, od kojih ''Fališ mi'' ima desetke milijuna pregleda na YouTubeu.

Više o Azisu i njegovoj karijeri čitajte OVDJE.

