Pop ikona koja ruši predrasude: Voli muškarce, nosi haljine i ima pjesmu sa Severinom

Bugarski pjevač Azis, koji je sa Severinom snimio uspješan duet "Fališ mi", već gotovo trideset godina okupira pažnju provokativnim izgledom.

Usprkos tome što se za područje balkanskih zemalja govori mahom u kontekstu konzervativnosti i tradicionalnosti, popularna kultura je iznjedrila osobe koje su šokom stekle svoj status.

Bugarski pjevač Azis, pravog imena Vasil Trojanov Bojanov, otkako se pojavio na javnoj sceni izazivao je mnoštvo komentara zbog toga što se oblačio kao žena i šminkao iako je nosio bradu i predstavljao se kao muškarac.

Ovaj 47-godišnjak iz Slivena, odrastao je u skromnim uvjetima, ali s izraženim glazbenim talentom koji je rano prepoznao. U djetinjstvu se suočavao s predrasudama zbog svog romskog porijekla, no to ga nije spriječilo da sanja o glazbenoj sceni.

Njegov glazbeni put počeo je krajem 1990-ih, kada je počeo nastupati po bugarskim klubovima, a 1999. izdaje svoj prvi album "Nasilie, lubov i n’vesti", koji je spoj popa, chalge (specifičnog bugarskog turbofolka) i dance ritmova. Njegova kombinacija orijentalnih melodija, snažnog vokala i teatralnog nastupa brzo ga je izdvojila iz mase, a bez velikog uspjeha nastupao je na Eurosongu 2006. u Ateni.

Azis je jedan od prvih javnih osoba u jugoistočnoj Europi koji se otvoreno izjasnio kao homoseksualac. Godine 2006. simbolično se "vjenčao" s muškarcem po imenu Nikolay Petrov, poznatijim kao Niki Kitaetsa, što je izazvalo ogroman medijski interes i podijelilo bugarsku javnost. Iako njihov brak nije bio pravno priznat, čin je imao ogroman simbolički značaj postavši pionir u borbi za LGBTQ+ vidljivost u regiji gdje su takve teme još uvijek tabu.

Međutim, nakon "razvoda" odlučio je promijeniti život iz korijena, deklariravši se kao biseksualac, pa je s najboljom prijateljicom i kolegicom Galom dobio kćer. Kasnije je dobio još dvoje djece, a njegov androgini izgled danas je stvar prošlosti, iako i danas voli provocirati nošenjem haljina i jakom šminkom.

"U početku me je pitala zašto ne volim njezinu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Ja sam puno pričao sa svojom kćeri tijekom njezinog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njezina mama svoj život. Morao sam joj objasniti da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate s djetetom imati otvoren odnos. Dijete sve prvo treba saznati od svojih roditelja", ispričao je jednom prilikom Azis, koji je 2022. surađivao s našom Severinom na pjesmi "Fališ mi".

Iako je u početku bio predmet ismijavanja, Azis je s godinama postao institucija bugarske pop kulture. U rodnoj Bugarskoj stekao je status kralja chalgе s brojnim hitovima koji se i danas slušaju diljem Balkana. Njegove pjesme često prate provokativni spotovi, a tekstovi se bave ljubavlju, strašću, ali i tabu temama, a osim po glazbi poznat je i po svojem vizualnom identitetu, često nastupajući u ženskoj odjeći, s jarkim šminkama i glamuroznim kostimima.

Danas, Azis živi u Sofiji, gdje i dalje aktivno stvara, snima i nastupa. Uz glazbu, aktivno se bavi društvenim i humanitarnim radom, često koristeći svoj utjecaj kako bi skrenuo pažnju na teme tolerancije, jednakosti i poštovanja različitosti. Bez obzira na to koliko ga puta pokušaju svrstati u kategorije, on i dalje ostaje svoj — neustrašiv, jedinstven i neponovljiv.

