Provjerite svoje znanje o karijeri flmske ikone Nicole Kidman!

Dobrodošli na kviz posvećen jednoj od najpoznatijih i najnagrađivanijih glumica današnjice – Nicole Kidman.

Pred vama je kviz od 10 pitanja koja će testirati koliko dobro poznajete njezin profesionalni put – od prvih uloga do velikih hollywoodskih uspjeha.

Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora, a samo je jedan točan.

Možeš li pogoditi sve činjenice o Kate Middleton bez greške? Provjerite OVDJE.

Kviz o Brigitte Bardot riješite OVDJE.

