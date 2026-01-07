gledali sve filmove?
Provjerite svoje znanje o karijeri flmske ikone Nicole Kidman!
Piše J. C. ,
Danas @ 20:03
Zanimljivosti
Nicole Kidman
Foto: Profimedia
Dobrodošli na kviz posvećen jednoj od najpoznatijih i najnagrađivanijih glumica današnjice – Nicole Kidman.
Pred vama je kviz od 10 pitanja koja će testirati koliko dobro poznajete njezin profesionalni put – od prvih uloga do velikih hollywoodskih uspjeha.
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Sjećate se nje?
Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!
Svako pitanje ima tri ponuđena odgovora, a samo je jedan točan.
Možeš li pogoditi sve činjenice o Kate Middleton bez greške? Provjerite OVDJE.
Kviz o Brigitte Bardot riješite OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku