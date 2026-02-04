Od školskih klupa do velikih pozornica, život Marina Vrgoča promijenio se preko noći: ''Želim biti veliki pjevač!''

Predstavljao je Hrvatsku na Dječjem Eurosongu, a osvojio srca publike diljem zemlje. Marino Vrgoč, našem Hrvoju Kroli, otkrio je kako izgleda život nakon velike pozornice, tko mu je najveća potpora, što mu znači Hajduk, ali i o čemu još sanja jedan dječak koji već živi svoj glazbeni san.

Neki snove tek sanjaju, a neki ih već žive. Marino Vrgoč, dječak velikog glasa i još većih snova, imao je priliku predstavljati Hrvatsku na Dječjem Eurosongu. I dok milijuni gledaju, on na pozornici djeluje kao da je doma.

''Dobio sam poziv od Jurice Boškovića da li želim ići na Dječji Eurosong. Ja sam naravno rekao da želim. I baš sam bio presretan. Ja sam bio sav svoj, bio sam jako sretan treme naravno da nije bilo jer ja se samo opustim i uživam u svom nastupu'', priča nam Marino te dodaje.

Od školskih klupa do velikih pozornica, Marinov se život promijenio preko noći. Autogrami, fotografije i prepoznavanje na ulici postali su dio njegove svakodnevice.

Galerija 9 9 9 9 9

''Pa svi se žele slikat sa mnom. Na primjer, kad dođem u neki veliki grad. Neko me sretne. Pitaju me jesi ti onaj sa Dječjeg Eurosonga, i onda pitaju za sliku. I neki za popis. I baš mi je drago što tako ljudi neki me prepoznaju. I onda kažu da vole pratiti mene i moje pjesme. Pa život mi se promijenio nenormalno jako. Jako puno. Pa popularnosti po tome što sam objavio svoje dvije pjesme. I to što puno me znaju ljudi, cijela me Hrvatska poznaje'', priča nam.

Marino Vrgoč - 2 Foto: In Magazin

Marino Vrgoč - 6 Foto: In Magazin

Ali najjači trenuci nisu uvijek povezani s plasmanom. Za Marina, Eurosong je bio mnogo više od rezultata.

''Kada smo se svi družili, kada sam prvi put stao na pozornicu i zapjevao. Pa osjećao sam sreću u sebi i jako prijatan osjećaj da će sve dobro proći. Nema veze što sam 14 jednostavno. Nek' sam ja sudjelovao u tom nastupu''.

Uz sve reflektore, mama pazi da se ne zaboravi ono najvažnije, škola, rutina i normalno djetinjstvo.

Marino Vrgoč - 7 Foto: In Magazin

Marino Vrgoč - 2 Foto: In Magazin

''Pa eto, stižemo još uvijek sve. Uglavnom nekako uklopimo se i biramo šta možemo, šta ne možemo odraditi. Uglavnom stižemo sve, stiže i školu, što mi je najvažnije. Da prati i izvršava svoje obaveze'', govori Manda Vrgoč, Marinova mama.

''Svi me podržavaju, vole ono što radim. I baš me podržavaju u tome i podržavaju me jako puno'', govori nam Marino.

A dok pozornice rastu, jedna ljubav traje još od vrtića, punih 7 godina.

Marino Vrgoč Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!

''Jedna je zauvijek bila i ostala. Bili smo u vrtiću. Bilo je nas troje prijatelja koji su željeli biti njezin momak. Oni su rekli da ja dođem s njima pa da vide koga će odlučiti. I onda je samo ona rekla Marino. I to je to''.

''Pa nevjesta je super zaista. Slažu se igraju se'', nadovezala se Marinova mama.

Kažu da talent ne dolazi slučajno. U Marinovu slučaju, glazba je doslovno zapisana u obitelji.

Marino Vrgoč Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marino Vrgoč - 5 Foto: In Magazin

''Pa moglo bi se reći na svoju majku. Moja majka kad je bila još mlada, svi su je zvali da pjeva na nekom bendu. Baš je imala lijep glas, i glas od Magazina na primjer'', objasnio nam je Marino.

A jedna pjesma povezala ga je i s najvećom splitskom emocijom, nogometnim klubom Hajduk.

''Nakon dječjeg Eurosonga dobio sam poziv od Hajduka da bi mogli napraviti neki posao, da snimim jednu pjesmu za Hajduka, Dite tvoje. I onda smo snimili pjesmu i baš je super ispala pjesma. I napravila se kampanja Budi čovjek jer to su dvije riječi iz moje pjesme. Ja sam veliki Hajdukovac'', kaže Marino.

Marino Vrgoč - 3 Foto: In Magazin

Marino Vrgoč - 4 Foto: Gordan Svilar/bravo! KIDS

Pjesma, s kojom je nastupio na Eurosongu, zove se ''Snovi''. A njegovi snovi, tek su na početku.

''Pa da postanem baš veliki pjevač. Ono, baš veliki, veliki pjevač koji će pjevati po Europi. I baš koji će biti popularan da će ga znati cijeli svijet'', priznao nam je.

I kad cijeli grad stane uz tebe, lakše je vjerovati da je sve moguće.

''I, naprimjer, na trgu na Rivi su gledali na velikom ekranu dječji Eurosong. Znači cijeli grad je gledao prijenos Eurosonga i kad je Marino pjevao. Tako da baš su ga podržali'', ispričala nam je Marinova mama.

Između škole, nogometa, pjesme i snova, Marino Vrgoč ostaje ono što je bio i prije reflektora, dječak koji voli pjevati. A kad se snovi sanjaju dovoljno glasno, cijeli svijet ih može čuti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domaća pjevačica ogolila dušu i stihove posvetila ocu: "Ovo je poziv na suosjećanje i otvoren razgovor"

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Sin Lepe Brene uživa u raskošnom odmoru, pozirao je u zanimljivom društvu

Pogledaji ovo inMagazin Ekskluzivno za IN magazin Thompson je progovorio o sinu Anti: ''On silno želi da nastavim glazbeni put''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Trag joj se gubi 7 godina: Misteriozni nestanak glumice i dalje bez odgovora