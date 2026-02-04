Domaća pjevačica ogolila dušu i stihove posvetila ocu: "Ovo je poziv na suosjećanje i otvoren razgovor"

Natalie Balmix vratila se nakon godine pauze s intimnim EP-jem "Natalie, drago mi je", na kojem u trima snažnim baladama predstavlja svoju najzreliju i najosobniju glazbenu fazu dosad.

Jedna od najperspektivnijih pjevačica mlađe generacije, Natalie Balmix, nakon godinu dana diskografske pauze vratila se snažnija i iskrenija nego ikad. U srijedu u podne predstavila je novi glazbeni projekt, EP album "Natalie, drago mi je", koji donosi tri moćne balade: "Hladno mi je", "Kriva za sve" i "Stan na dan".

Riječ je o projektu koji sama Natalie opisuje kao svoj dosad najvažniji i najosobniji. Nakon, kako kaže, vrlo izazovne 2025. godine, i privatno i poslovno, odlučila je uzeti vrijeme i raditi bez pritiska.

"Nova Natalie donosi zrelost. Donosi odlučnost i slobodu u kreativnom izražavanju, i emotivno i umjetnički. Ona stara je iza sebe ostavila sve što ju je sputavalo, kočilo i stalno dizalo ručnu kočnicu. Ovo je prvi put da si dopuštam biti potpuno slobodna i reći točno ono što osjećam, bez kalkulacija. U ovom projektu sam svjesno odlučila prestati razmišljati o tome što je 'dobro za društvene mreže', što donosi brojke ili što je isplativo. Glavna misao vodilja bila je uživanje i iskreno pričanje priča – o ranama, o njihovom zacjeljivanju, o prošlosti, djetinjstvu i životnim iskustvima koja su me oblikovala u Natalie koja sam danas. Ovo je projekt u kojem sam prvi put stavila sebe i emociju ispred svega ostalog", priznaje pjevačica.

Posebnu pozornost izaziva pjesma "Hladno mi je", koju je Natalie posvetila svom ocu. Iako je osobna, nosi univerzalnu poruku i govori o emocionalnoj odsutnosti roditelja ili partnera te tragovima koje takvi odnosi ostavljaju, osobito u djetinjstvu.

"Posvetila sam je tati, ali tematski ona ima puno širu sliku. Voljela bih da se u društvu više govori o tome koliko ta emotivna odsutnost u ranim fazama života, posebno u djetinjstvu, ostavlja duboke tragove i traume koje kasnije nesvjesno kopiramo u vlastitim odnosima i obrascima ponašanja. Poanta ove pjesme nije osuđivanje ni traženje krivca. Naprotiv, ona dolazi iz mjesta zacjeljivanja. Iz razumijevanja da ljudi koji su nam nanijeli rane često ni sami nisu znali bolje jer su i sami nosili vlastite traume i nerazriješene boli. Zato je 'Hladno mi je' poziv na svjesnost, suosjećanje i otvoren razgovor jer tek kad o tim temama počnemo govoriti iskreno i bez osude, imamo šansu prekinuti te obrasce i ne prenositi ih dalje", poručuje.

Vizualni identitet projekta dodatno naglašava tu ideju. Za potrebe snimanja na Natalie su iscrtani ožiljci inspirirani japanskom kintsugi metodom, tehnikom popravljanja razbijene keramike zlatom, kao simbol ljepote u nesavršenosti i zacjeljivanju rana, a za koju je bila zadužena Maja Kadović.

Glazbu na svim pjesmama, koje su od danas dostupne na svim streaming-servisima, potpisuje njezin dugogodišnji producent Darko Dimitrov, s kojim Natalie kontinuirano surađuje od 2022. godine, dok je tekstove pisao Andrijano Kadović Ajzy iz 3PM produkcije, s kojim je radila vrlo intimno i posvećeno na emociji svake pjesme. Videoprodukciju potpisuju Filip Mijajlović (Pryme) i ekipa iz 7 Edge Visuals iz Beograda, dok je visualiser za "Hladno mi je" radio Matija Škalić.

