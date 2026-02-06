Zlatna Hrvatica u sasvim novoj ulozi: Nakon medenog mjeseca iznenadila je pratitelje

Hrvatska zlatna olimpijka Barbara Matić zablistala je u neočekivanoj ulozi, zamijenivši sportski teren modnom pistom.

Hrvatska zlatna olimpijka Barbara Matić još jednom je dokazala da se jednako dobro snalazi i izvan sportskih borilišta.

Uoči početka Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., prošetala je modnom pistom na posebnoj modnoj reviji te zablistala u sasvim novoj ulozi – onoj modne zvijezde.

Barbara je nosila odjeću poznatog sportskog brenda u upečatljivoj crvenoj boji, koja je savršeno naglasila njezinu energiju, snagu i samopouzdanje. Iako je navikla na tatami i sportske dvorane, na pisti je djelovala sigurno, elegantno i prirodno, oduševivši sve prisutne.

Zanimljivo je da je ovaj modni angažman uslijedio neposredno nakon njezina povratka s medenog mjeseca u Dubaiju, gdje je uživala u romantičnim trenucima sa svojim novopečenim suprugom Filipom Đinovićem.

Nakon odmora i slavlja ljubavi, Barbara se brzo vratila obavezama – ovaj put onima iz svijeta mode.

Kakve su fotografije Barbara i Filip podijelili iz Dubaija pogledajte OVDJE.

