Tko je pjevačica koja s pjesmom Jugoslavija želi predstavljati Srbiju na Eurosongu?

U Srbiji su objavljene pjesme za izbor za Eurosong, a jedna je već na samom početku izazvala burne reakcije i podijelila publiku.

I naši susjedi u Srbiji objavili su pjesme koje će se ove godine natjecati na ''Pesmi za Evroviziju'', putem kojeg će izabrati svog predstavnika za Euroviziju u Beču.

Među brojnim skladbama jedna je odmah nakon objave privukla posebnu pažnju, a riječ je o pjesmi ''Jugoslavija'' pjevačice Zejne, o kojoj se vrlo brzo počelo intenzivno raspravljati.

Naime, raspravao o nazivu pjesme i tekstu brzo se preslila na društvene mreže - na platformi X oglasio se profil Eurovision Kosovo, koji je upozorio da bi se pjesma mogla smatrati političkom, što prema pravilima Eurosonga nije dopušteno.

"Ako Srbija izabere ovu pjesmu, EBU je neće dopustiti. Političke poruke su zabranjene prema pravilima", navodi se u objavi, koju možete pogledati OVDJE.

Nedugo nakon toga oglasila se i sama pjevačica, koja je rekla da se ne želi bavititi političkim komentarima, prenosi Telegraf.rs.

"Nisam to vidjela, stvarno ništa ne stižem pratiti! To ne bih komentirala, ni političke stvari ni ostale komentare. Iza tog profila može stajati bilo tko. Želim da pjesma sama pronađe put do srca publike", rekla je Zejna.

A tko je zapravo ova mlada dama?

Njezino puno ime je Zejna Murkić, a slavu je stekla sudjelovanjem u glazbenom show-programu ''Operacija Trijumf''. Nakon toga je bila i članica grupe Lupa od 2009. do 2010. godine.

Nekoliko puta smo ju imali priliku vidjeti na srpskom izboru za pjesmu za Eurosong. Prvi put je to bilo 2022. godine s pjesmom ''Nema te'', godinu dana kasnije zapjevala je ''Rumba'', a 2024. godine prijavila se s pjesmom ''Najbolja''.

