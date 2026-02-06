Oglasila se kći reperske zvijezde nakon smrti svog 10-mjesečnog djeteta

Cori Broadus, kći Snoop Dogga, javno je progovorila o bolnom gubitku svoje desetomjesečne kćeri Codi Dreaux, uz snažnu podršku obitelji koja joj pruža utjehu u najtežim trenucima.

Cori Broadus, kći legendarnog repera Snoop Dogga, prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu nakon smrti svoje desetomjesečne kćeri Codi Dreaux, koja je preminula u siječnju.

O svojoj boli i gubitku više je puta progovorila na društvenim mrežama, a u tim trenucima veliku podršku dobila je od obitelji, uključujući i slavnog oca.

Snoop Dogg kćeri Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prizori zapuštene kuće posrnulog holivudskog ljepotana otkrili novosti o njegovoj tužnoj sudbini

Nekoliko dana nakon prve objave, Cori je obilježila tjedan dana bez svoje djevojčice. Uz fotografiju na kojoj drži Codine nožice, napisala je: "Danas je tjedan dana bez tebe, djevojčice moja. Jako mi nedostaješ."

Cori Broadus Foto: Profimedia

Ponovno se javila 5. veljače, podijelivši još jednu emotivnu poruku: "Ta je beba izgledala baš poput mene", uz riječi "Sve radim za tebe, Codi."

Pogledaji ovo Celebrity Beyoncé i Jay-Z zbog afere u rekordna 24 sata postali najotpraćeniji par na Instagramu!

Cori je podijelila i dirljivu poruku medicinske sestre koja je bila uz Codi u njezinim posljednjim danima. U objavi je sestra priznala koliko joj je teško pao gubitak te istaknula da joj je bila čast brinuti se o djevojčici. Napisala je i da ju je posljednji put okupala i rekla joj da je voli, ne znajući da će to biti njihov oproštaj.

Snoop Dogg i djeca (Foto: AFP) Foto: Afp

Snoop Dogg i sin Corde (Foto: AFP) Foto: Afp

Codi je rođena tri mjeseca prerano te je cijeli svoj kratki život provela na odjelu neonatalne intenzivne skrbi, a više detalja o tome pročitajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Oskarovka potvrdila zaruke nakon tri propala braka! Ljubav je pronašla s poznatim glazbenikom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity "Ovo izgleda čudno!" Mlada milijarderka u jestivom grudnjaku i prozirnoj haljini na udaru kritika

Pogledaji ovo Nekad i sad Njegov šarm bio je nezaustavljiv, a život mu je bio pun uspona, padova i transformacija