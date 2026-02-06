Oglasila se kći reperske zvijezde nakon smrti svog 10-mjesečnog djeteta

Cori Broadus, kći Snoop Dogga, javno je progovorila o bolnom gubitku svoje desetomjesečne kćeri Codi Dreaux, uz snažnu podršku obitelji koja joj pruža utjehu u najtežim trenucima.
Cori Broadus, kći legendarnog repera Snoop Dogga, prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu nakon smrti svoje desetomjesečne kćeri Codi Dreaux, koja je preminula u siječnju.
O svojoj boli i gubitku više je puta progovorila na društvenim mrežama, a u tim trenucima veliku podršku dobila je od obitelji, uključujući i slavnog oca.
Nekoliko dana nakon prve objave, Cori je obilježila tjedan dana bez svoje djevojčice. Uz fotografiju na kojoj drži Codine nožice, napisala je: "Danas je tjedan dana bez tebe, djevojčice moja. Jako mi nedostaješ."
Ponovno se javila 5. veljače, podijelivši još jednu emotivnu poruku: "Ta je beba izgledala baš poput mene", uz riječi "Sve radim za tebe, Codi."
Cori je podijelila i dirljivu poruku medicinske sestre koja je bila uz Codi u njezinim posljednjim danima. U objavi je sestra priznala koliko joj je teško pao gubitak te istaknula da joj je bila čast brinuti se o djevojčici. Napisala je i da ju je posljednji put okupala i rekla joj da je voli, ne znajući da će to biti njihov oproštaj.
Codi je rođena tri mjeseca prerano te je cijeli svoj kratki život provela na odjelu neonatalne intenzivne skrbi, a više detalja o tome pročitajte OVDJE.
