Oskarovka potvrdila zaruke nakon tri propala braka! Ljubav je pronašla s poznatim glazbenikom

Halle Berry potvrdila je u gostovanju u emisiji Jimmyja Fallona kako se zaručila za dugogodišnjeg partnera Vana Hunta.

Nakon tri propala braka, Halle Berry i dalje vjeruje u ljubav. Slavna glumica potvrdila je da su ona i njezin dugogodišnji partner, glazbenik Van Hunt, zaručeni, čime je oduševila obožavatelje diljem svijeta.

Gostujući u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", 59-godišnja oskarovka razjasnila je glasine koje su se pojavile posljednjih dana.

Halle Berry i Van Hunt - 4 Foto: Afp

Halle Berry i Van Hunt - 1 Foto: Profimedia

"Nisam rekla ne. Samo nemamo datum", objasnila je, a potom dodala: "Naravno da sam rekla da ću se udati za njega! Stavio je mali prsten na to."

"Mali" je pritom relativan pojam jer je prsten s velikim dijamantom odmah privukao pažnju voditelja i publike u studiju.

Halle Berry i Van Hunt - 3 Foto: Profimedia

Halle Berry i Van Hunt - 6 Foto: Profimedia

Berry je ranije otkrila da ju je Hunt zaprosio još prošlog ljeta, ali da su odluku o braku odgodili. Par se upoznao tijekom pandemije 2020. godine, a Halle danas ističe kako je ovo "najbolja veza u kojoj je ikada bila".

Glumica se iza sebe ima tri braka – s bejzbolašem Davidom Justiceom, pjevačem Ericom Benétom i glumcem Olivierom Martinezom – kao i burne veze koje su često punile naslovnice. Iskreno je govorila i o osobnim traumama iz djetinjstva te procesu samoozdravljenja koji joj je pomogao da izgradi zdraviji odnos prema ljubavi.

Halle Berry i Van Hunt - 2 Foto: Afp

Halle Berry i Van Hunt - 1 Foto: Afp

Berry iz ranijih veza ima dvoje djece, a Van Hunt iz prethodne veze ima odraslog sina. Danas glumica balansira privatnu sreću s aktivnom karijerom – uskoro je gledamo u filmu "Crime 101", uz Chrisa Hemswortha i Marka Ruffaloa, dok istovremeno vodi i kampanje vezane uz žensko zdravlje.

Halle Berry i Van Hunt - 3 Foto: Afp

Halle Berry i Van Hunt - 2 Foto: Profimedia

Čini se da je Halle Berry, nakon svega, napokon pronašla ono u što nikada nije prestala vjerovati – ljubav koja traje.

