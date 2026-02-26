Poslije skandala, teške bolesti i ljubavnog kraha vraća se jači nego ikad!

Poslije dvije večeri Sanrema među glavnim favoritima istaknuo se i reper Fedez, bivši suprug osramoćene influencerice Chiare Ferragni.

Sanremo 2026. već prve večeri iznjedrio je nekoliko favorita za pobjedu na natjecanju koja će značiti upis među velikanima talijanske glazbe.

Reper Fedez i kantautor Marco Masini, koji iza sebe ima pobjedu sa Sanrema 2004., poslije dva dana i dobrog rezultata kod novinarskog žirija i publike, izbili su na vodeće mjesto kladionica s pjesmom "Male necessario", što bi se moglo dobro pokazati i u večeri sa subote na nedjelju, kada će voditelj Carlo Conti proglasiti pobjednika.

Za razliku od Masinija, Fedez je često u medijima, bilo da se radi o njegovom privatnom životu, skandalima ili glazbenom radu. Jedan je od najutjecajnijih talijanskih repera, pjevača i tekstopisaca s karijerom koja traje gotovo dva desetljeća.

Rođen kao Federico Leonardo Lucia 15. listopada 1989. u Milanu u siromašnoj obitelji, Fedez se glazbom počeo baviti još kao tinejdžer, objavivši svoj prvi mixtape prije nego što je debitantski album "Penisola che non c’è" izdao 2011. kao samostalni digitalni download.

Čim je sljedeći studijski album "Sig. Brainwash – L’arte di accontentare" iz 2013. dospio na prvo mjesto talijanske top liste, postalo je jasno da se radi o umjetniku s velikim potencijalom i glazbenim utjecajem.

Njegova glazba spaja pop rap i hip-hop s društvenim komentarima, često začinjenim humorom i osobnim tekstovima. Jedni od njegovih najpoznatijih singlova uključuju hit "Prima di ogni cosa" posvećen sinu Leoneu i pjesme iz albuma "Disumano" poput "Meglio del cinema" i "Mille", koje su dosegle visoke pozicije na talijanskim glazbenim ljestvicama.

Veliku popularnost donijele su mu i suradnje s drugim velikim imenima talijanske scene, uključujući J-Axa, s kojim je 2017. objavio hitove poput "Senza pagare" koji su postali top singlovi u Italiji.

Fedez je također sudjelovao nekoliko sezona kao mentor u talent-showu X Factor, što je dodatno učvrstilo njegovu poziciju u medijima.

Iako je ranije tvrdio kako nikada neće nastupati na Sanremu, zbog zaustavljanja glazbene industrije 2021. godine je pokleknuo i zajedno s Francescom Michielin se prijavio za festival talijanske kancone. Njih dvoje bili su uvjerljivi favoriti kladionica, no na kraju njihova "Chiamami per nome" je došla do drugog mjesta, iza "Zitti e buoni" grupe Måneskin. Zanimljivo je da je Fedez tijekom glasovanja za superfinale otvoreno pozivao svoje fanove da glasaju za Måneskin jer, prema svojim riječima, nije bio spreman za Eurosong.

Na natjecanje se vratio 2025. s pjesmom "Battito", koja se bavila temom depresije i osobnih borbi te završio na četvrtom mjestu.

Široj javnosti Fedez je postao poznat i zbog svoje veze i braka s jednom od najvećih talijanskih influencerica i poduzetnica, Chiarom Ferragni. Par je započeo vezu 2016., nakon što ju je spomenuo u pjesmi "Vorrei ma non posto", a vjenčali su se 1. rujna 2018. u Siciliji, što je privuklo medijsku pozornost kao "talijansko kraljevsko vjenčanje".

Dvojac je tijekom godina postao globalni fenomen poznat kao Ferragnez, zajedno snimajući reality seriju "The Ferragnez" koja je pratila njihov život, karijeru i obitelj. Dobili su dvoje djece: sina Leonea (rođen 2018.) i kćer Vittoriju (rođena 2021.). No nakon višegodišnjeg javnog života i zajedničkih projekata, mediji su potvrdili da su se razišli 2024., a razvod je dovršen sredinom 2025. uz zajedničko skrbništvo nad djecom.

Kao jedan od najvećih razloga razvoda bio je Chiarin skandal s humanitarnom akcijom u kojoj su se za veću cijenu prodavali božićni kolači, a mnogi su optužili Fedeza što je suprugu, s kojom se stalno snimao za društvene mreže, ostavio na cjedilu dok su joj se otkazivali sponzorski ugovori. U cijelu zavrzlamu se uključio i Fabrizio Corona, koji je tvrdio da mu je Fedez otkrio kako je Ferragni varao tijekom braka, te ju htio ostaviti uoči vjenčanja. Sada je u vezi sa sedam godina mlađom Giulijom Honegger, za koju talijanski mediji pišu da očekuje dijete.

Fedez je otvoreno govorio o svojim osobnim borbama, uključujući dijagnozu rijetkog tumora na gušterači zbog kojeg je prošao težak operativni zahvat 2022., kao i borbu s depresijom i mentalnim zdravljem.

Njegov život pod reflektorima bio je često tema medijskih kontroverzi, uključujući sukobe s nekadašnjim suradnicima i viralne trenutke poput poljupca s Rosom Chemmicalom na Sanremu 2023. koji je dodatno uzburkao javnost. Ipak, poznat je i po svom humanitarnom djelovanju, pa je za vrijeme pandemije Covida-19 organizirao prikupljanje novca za izgradnju odjela milanske bolnice, te dobrotvorni koncert za sve radnike u glazbenoj industriji koji zbog otkazivanja koncerata su ostajali bez posla.

Fedez je ključna figura talijanske pop kulture: od rap počeka i mainstream glazbe do televizijskih uloga, festivala, medijskih spektakala, ljubavnih drama i osobnih borbi, uvijek ostavljajući snažan trag na domaćoj i međunarodnoj sceni.

