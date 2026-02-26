Severina najavila spektakl u još jednom hrvatskom gradu: ''Vidimo se i grlimo se''

Severina svoju koncertnu priču i aktualnu turneju "Ja samo pjevam" nastavlja na jednoj od najljepših pozornica Europe.

Nakon dvoranskih trijumfa koji su obilježili proteklu sezonu, među kojima se posebno pamte dvije rasprodane večeri u Areni Zagreb te splitskoj dvorani Gripe, Severina svoju koncertnu priču i aktualnu turneju ''Ja samo pjevam'' nastavlja 8. kolovoza na jednoj od najljepših pozornica Europe – u pulskoj Areni.

Upravo u takvom ambijentu koncept koncerata ''Ja samo pjevam'' dobit će novu dimenziju. Nakon što je u Zagrebu i Splitu pokazala kako i najveće dvorane može pretvoriti u intiman prostor susreta, Severina i ovoga puta izlazi pred publiku bez ''zaklona'', oslonjena na glas, interpretaciju i emociju.

Foto: Severina/Instagram

Bez plesača i velikih koreografskih blokova, no produkcijska raskoš ostaje njezin zaštitni znak: orkestar od tridesetak vrhunskih glazbenika koji njezine pjesme postavljaju u širi, gotovo simfonijski okvir, pažljivo oblikovane videoprojekcije koje prati emociju svake pjesme i scenski detalji koji ne dominiraju, nego služe pjesmi. No u središtu svega ostaje – glas i priča. Osobna, iskrena i bliska, a u prostoru poput pulske Arene takav pristup dobiva dodatnu težinu.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Pod otvorenim istarskim nebom, među kamenim arkadama koje u sumrak poprimaju gotovo filmsku ljepotu, svaka balada dobit će dodatnu težinu, a svaki hit novu širinu.

''Sjećam se svog prvog nastupa u Puli, 1993., 'Sedma noć'. Pjevala sam premijerno pjesmu 'Paloma Nera' i jedva čekam to ponoviti i vratiti taj osjećaj kad cijela pulska Arena pjeva. Ovaj put dolazim s orkestrom od 30 najboljih glazbenika. Vidimo se i grlimo se'', poručila je Severina ususret koncertu.

Turneja ''Ja samo pjevam'' već se upisala među najznačajnije domaće koncertne projekte u zadnje vrijeme, no 8. kolovoza u Puli priča dobiva svoj mediteranski vrhunac.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Uoči pulskog spektakla turneja će se zaustaviti i u Sisku 7. ožujka u dvorani ''Zeleni brijeg'', u Koprivnici 11. travnja u dvorani ''Josip Samaržija – Bepo'', u Skopju 18. travnja u Areni Boris Trajkovski te u Mariboru 25. travnja u dvorani ''Tabor'', gdje će publika također imati priliku doživjeti ovaj koncept u intimnom i jednako snažnom izdanju. Ulaznice za sve navedene koncerte dostupne su putem sustava Eventim.

