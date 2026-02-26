Tambura s modernim pečatom: Dyaco hrabro zakoračio u suvremeniji zvuk

Tamburaški sastav Dyaco objavio je novu pjesmu "Ljepša nego ikada", koju je napisala Antonija Šola.

Tamburaški sastav Dyaco predstavlja novu autorsku pjesmu "Ljepša nego ikada", emotivan singl koji donosi poseban spoj tradicije i suvremenog zvuka, ostajući vjeran identitetu benda, ali otvarajući novo poglavlje njihova glazbenog izričaja.

Glazbu i tekst potpisuje Antonija Šola, kroz snažne i osjećajne stihove donosi priču o ljubavi koja nadilazi teške dane i uvijek pronalazi put natrag prema svjetlu. Pjesmu s univerzalnom porukom nade, odanosti i duboke povezanosti koja s vremenom ne blijedi, već postaje — ljepša nego ikada.

Bojan Šalamon Shalla i Toni Ćosić zaslužni su za aranžman i produkciju čime su pjesmi dali suvremen i radiofoničan zvuk, pritom zadržavajući autentičnu emociju tamburaškog izričaja po kojem je Dyaco prepoznatljiv. Njihov produkcijski potpis svakako donosi novu svježinu i dinamiku ovom novom glazbenom uratku koji isto tako prati upečatljiv videospot u režiji Maria Šuline, dok montažu potpisuje Ivan Bilandžić.

S novim singlom "Ljepša nego ikada" Dyaco nastavlja graditi svoj glazbeni put — ostajući vjeran korijenima i tamburaškoj tradiciji, ali isto tako hrabro koračajući prema suvremenom zvuku koji osvaja i novu publiku.

Ova pjesma potvrđuje njihovu umjetničku zrelost i dosljednost, ali i spremnost na iskorak koji tamburašku glazbu smješta u moderan glazbeni kontekst.

