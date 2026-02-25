Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"

Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković, na društvenim mrežama prisjetio se svojih mlađih dana i iznenadio pratitelje fotografijom na kojoj izgleda poput akcijskog junaka.

Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković, iznenadio je pratitelje na Facebooku objavom fotografije iz mladosti.

Dugokos, preplanuo i u impresivnoj fizičkoj formi ponosno je pozirao pred objektivom, a mnogi su se iznenadili njegovim tadašnjim izgledom.

Simona Mijokovic (Foto: Facebook) Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''

"Da, da, to je Stanislav kad sam glumio u Rambu", napisao je aludirajući na legendarnog Sylvestera Stallonea.

Njegova šala brzo je privukla pozornost i izazvala niz reakcija. Iako danas Stanislav izgleda znatno drugačije, osmijeh i samopouzdanje ostali su isti.

Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Instagram

Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona Mijoković - 1 Foto: Simona Mijoković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Balaševićev nasljednik čeka drugo dijete, sretnu vijest objavio uz riječi posvećene supruzi

Inače, Simona je nedavno postala i baka, a o svojoj novoj ulozi progovorila je za naš IN magazin. Više pogledajte OVDJE.

Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 26 26 26 26 26

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Njezina smrt ostala je obavijena bolnim spekulacijama: Potresna priča o pjevačici čije su tijelo našli u stanu

Pogledaji ovo Celebrity Od društvenih mreža do velike pozornice: Simpatična Dalmatinka ulazi u najzahtjevniji izazov dosad!