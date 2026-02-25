Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"

Stanislav Mijoković, suprug Simone Mijoković, na društvenim mrežama prisjetio se svojih mlađih dana i iznenadio pratitelje fotografijom na kojoj izgleda poput akcijskog junaka.
Dugokos, preplanuo i u impresivnoj fizičkoj formi ponosno je pozirao pred objektivom, a mnogi su se iznenadili njegovim tadašnjim izgledom.
Simona Mijokovic (Foto: Facebook) Foto: Facebook
"Da, da, to je Stanislav kad sam glumio u Rambu", napisao je aludirajući na legendarnog Sylvestera Stallonea.
Njegova šala brzo je privukla pozornost i izazvala niz reakcija. Iako danas Stanislav izgleda znatno drugačije, osmijeh i samopouzdanje ostali su isti.
Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Instagram
Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Simona Mijoković - 1 Foto: Simona Mijoković/Instagram
Inače, Simona je nedavno postala i baka, a o svojoj novoj ulozi progovorila je za naš IN magazin. Više pogledajte OVDJE.
Simona Mijoković Foto: Josip Moler / CROPIX
