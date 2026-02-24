Promjena našeg glazbenika tijekom godina: Njegov novi imidž ne prestaje se komentirati 

Naš glazbenik Alen Bičević kroz godine je izgradio imidž koji danas ne prolazi nezapaženo.

Pjevač Alen Bičević proslavio je 33. rođendan, a tim je povodom ponovno u središtu pozornosti njegova vidljiva transformacija tijekom posljednjih nekoliko godina.

Njegovi obožavatelji pamte ga iz razdoblja kada je bio ćelav i imao izraženiju liniju, dok ga danas gledamo u u potpuno drugčijem izdanju.

Nova frizura, uredno njegovana brada i pažljivo odabrani modni detalji pridonijeli su dojmu zrelosti, sigurnosti i osobnog napretka koji sada jasno dolazi do izražaja.

Svojedobno je na Instagram storyju objavio i četiri fotografije iz različitih godina, jasno pokazujući koliko se njegov izgled mijenjao od 2022. do danas. Usporedne fotografije postale su svojevrsni dokaz njegove predanosti i rada na sebi.

Najupečatljiviji detalj je onaj na fotografiji od prošle godine - kosa.

Kada su na društvenim mrežama osvanule fotografije na kojima je s kosom, pohvale na njegov račun samo su se nizale.

''Hot'', ''Ma zezaš se'', ''Ajme, kako si zgodan'', ''Vrh'', ''Najzgodniji'', ''Tako se to radi'', ''Savršenstvo postoji'', ''Wow'', ''Fenomenalno'', ''Ovo je brutalno'', ''Alene moj, zgodniji si i od David Beckhama, jako ti lijepo ovaj look pristaje'', ''Ježim se kada te vidim, predivan si'', pisali su tada obožavatelji.

O gubitku kose ranije je govorio i za naš IN magazin.

''Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, je li to genetika ili testosteron, hoćeš-nećeš, to malo utječe na samopouzdanje, ali onda vidiš da ti to stoji'', otkrio je Alen svojedobno za naš IN magazin.

Alen je u više navrata otvoreno govorio i o borbi s kilogramima, priznajući da mu to nije bilo jednostavno razdoblje.

''Ma nisu me mučili, već mi je bilo jako teško. Trebaš ti skakati sa sto kila! Nekako ti je uvijek ugodnije da ti košulja dobro stoji, da hlače dobro stoje, da se sve to može zakopčati i da te ništa ne steže. Nisam ja imao kompleksa zbog debljine, ali sam kasnije osvijestio da je ipak ljepše biti fit i mršav, da je odraz u ogledalu bolji – pa i od najboljeg tiramisua! Ali, džaba mi kad volim slatko'', rekao je svojedobno za emisiju ''Zdravlje na kvadrat''.

Vježbanje ne voli, ali danas treninge ne propušta.

''Mrzim, mrzim. Natjeram se. Imam dobrog trenera koji me trpi. Ne znam odakle njemu toliko strpljenja. Ja sam, zaista, gamad kad dođem u tu teretanu. Ne da mi se, pa neću, a on broji kao da se ništa ne događa. To još i hajde, ali nisam discipliniran što se prehrane tiče. I zato to tako ide. I onda ti moji budni vikendi i noćni život – to te dodatno iscrpi. Stalno si umoran i stalno gladan. Najedem se i odmah zaspem, i tako ukrug'', dodao je u istoj emisiji.

