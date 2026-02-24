Profesionalna igračica pikada spremna je za najteži izazov dosad: ''Moj cijeli život je borba!''

U Survivor ne ulaze samo fizički spremni, nego i oni koji iza sebe nose priče koje su ih oblikovale. Ana Mamut dolazi bez avanturističkog iskustva, ali s karakterom koji je, kako kaže, kovao sam život. Iako joj prezime zvuči moćno, iza njega stoji osoba vođena empatijom, snažnim moralnim kompasom i željom za osobnom promjenom. Pred njom je najzahtjevniji izazov dosad – i privatno i natjecateljski.

Nova sezona Survivora donosi natjecatelje različitih karaktera i životnih priča, a među njima je i Ana Mamut koja inače radi u ugostiteljtsvu, a i profesionalna je igračica pikada. Iako ne dolazi iz svijeta ekstremnih avantura, u izazov ulazi s iskustvom koje ju je učinilo mentalno snažnom. Želja za promjenom bila je njezin glavni pokretač, a pred njom je test koji će pokazati koliko su empatija, borbenost i čvrsti stav prednost ili prepreka, u igri koja briše komfor i sigurnost.

Odluka o prijavi nije došla kroz jedan dramatičan trenutak, već je sazrijevala tiho.

''Nije postojao neki presudni trenutak, više je u pitanju bila moja želja za promjenom'', priznaje nam Ana.

Od ovog iskustva ne očekuje čuda, ali priželjkuje pomak – barem onaj unutarnji.

Ana Mamut, Survivor

''Najprije se nadam nekoj promjeni, reset teško, nisam taj tip (smijeh) - teško se resetiram i opuštam'', priznaje.

Kada govori o svojim adutima, ističe ono što se danas rijetko navodi kao prednost u natjecateljskim formatima – odnos prema ljudima.

''Svojom najvećom prednošću smatram što volim ljude i ne osuđujem nikoga, tako da ću se lako uklopit među iste'', govori.

No upravo ta osobina mogla bi joj, priznaje, postati i slabost.

Ana Mamut, Survivor

''Što mi je ujedno i najveća slabost, jako izražena empatija i razumijevanje prema svakom čovjeku'', priznaje.

Fizički izazovi poput gladi i nespavanja ne plaše je previše.

''Inače ne jedem puno, isto tako i nisam neki ljubitelj sna, tako da smatram da s tim problema imat neću''.

Mentalnu snagu, kaže, gradio je sam život.

''Moj cijeli život je borba na svim frontovima, tako da me sam život očvrsnuo, pretpostavljam kao i većinu ljudi''.

Posebno tešku lekciju dobila je vrlo rano.

Ana Mamut, Survivor

''Najteži period života mi je bio kad sam sa 21 godinu bila u bolnici, operativni zahvat je bio u pitanju, oblikovalo me tako što sam shvatila da imaš i možeš sve kad si zdrav. Za mene sigurno najveća životna lekcija'', zaključila je.

U timu sebe vidi kao osobu koja preuzima odgovornost.

''Smatram se najviše vodom, karakterno sam dominantan lik, borbena, timski duh, rekla bih stroga, ali pravedna'', opisuje se.

Granice igre za nju su jasne – moral ima prednost.

''Ne može igra zahtijevati da ikome okrenem leđa, naposljetku zato se i zove igra i ima rok trajanja, a moral i ljudskost ostaju zauvijek'', kaže.

Na ljude reagira snažno – i pozitivno i negativno.

Ana Mamut, Survivor

''Najviše što me izbaci iz takta je nepravda, a najviše me privlači dobrota kod čovjeka''.

Ulazak u Survivor vidi kao potencijalno najvažniju odluku svog života.

''Životna odluka koja će me nadam se promijeniti neka bude moj ulazak u Survivor, a saznat ćemo hoću li je htjeti ponoviti''.

O tuđim etiketama ne razmišlja previše.

''Etiketa i ako postoji nije se spominjala ispred mene, tako da nisam imala potrebu ništa ni razbijati'', kaže.

Ana Mamut, Survivor

U svakodnevici je daleko od ekstremnih uvjeta koji je čekaju.

''Ugostiteljski sam djelatnik. Moj svakodnevni život se jako razlikuje od onoga sto me čeka u Survivoru. Nisam avanturistički tip uopće, tako da je ovo za mene sigurno najveći izazov ikad!'', govori.

Odluku je u početku držala u užem krugu ljudi.

''Nije mi znao velik broj ljudi da idem u show, ljudi koji su znali su me naravno podržavali u svemu, osim mame koja se u početku malo bojala, kasnije je i ona privhvatila sve'', priča nam Ana.

Ana Mamut, Survivor

Najčvršći oslonac ima u onima koji je poznaju najbolje.

''Najveća podrška u mom životu su moja obitelj i moji prijatelji'', kaže.

A iza prezimena koje zvuči snažno, krije se nježnija strana.

''Iako se prezivam Mamut i ostavljam dojam neustrašive, u biti sam jedna mala plaha srnica'', zaključila nam je Ana.

