Naš influencer ocu priredio rođendan za pamćenje, njihov odnos nije uvijek bio skladan: ''Vrijedi oprostiti''

Marco Cuccurin s ocem je proslavio njegov rođendan, a sve je podijelio u videu na društvenim mrežama.

Naš influencer i pobjednik showa Marco Cuccurin ovih je dana imao razlog za slavlje.

Naime, njegov otac Bruno slavio je 59. rođendan, a Marco je sve zabilježio videom, koji je podijelio na društvenim mrežama.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

''Sada je prošlo službeno i mjesec dana otkad je tata prestao pušiti, tako da osim 59. rođendana bilo je puno razloga za slavlje. Ovo nije bio klasični rođendan, pa osim što sam ja njemu morao ići kupiti poklon, on je meni donio dvije nove gramofonske ploče, grupu Queen i Beatles. Onda smo si pustili laganu muzikicu, ja sam odradio turu veša i onda sam napravio kajganu sa gljivama, a tata je za to vrijeme radio i palačinke.''

Pogledaji ovo Celebrity Zimske fotke Momčila Otaševića privukle pažnju njegovih pratitelja, pozirao je s mladom ženom

''Uz prestanak pušenja tata je krenuo nekako više i moliti se Bogu, obraćati se njemu. Rekao je i da se želi početi i hraniti zdravo, počeo je hodati svaki dan, nekada i planinariti. Počeo je i voziti bicikl i rekao je da sad minimalno četiri puta tjedno želi biti i aktivan. Jednostavno sve to stvarno činjenice da se vidi da je on psihički bolje. Kako su se i oni mama borili s time cijeli život, moramo reći da se sad presretan, da je došao neki mirniji period uza . Pa ajmo svi skupa držati fige i moliti se da će ovo trajati dugo i da će tata stvarno biti uvijek ovako dobro, pun zagrljaja i ljubavi i poljubaca za mene. Iskreno, meni to jako znači.''

''Znači mi da nakon 20 godina konačno imam tatu u pravom obliku. On mi je sada podrška, on me podupire. Evo i za njegov rođendan sada šetamo skupa u prirodi i kroz šumu, potoke i pričamo o apsolutno sve. To je ljubav koja mi je stvarno jako falila, ali s druge strane nećemo se lagati, tata to sve stigne nadoknaditi i sada. Loše vrijeme, loše stvari, maltretiranja ostavljam iza nas. Fokus sada stavljam na svu ljubav koju mi pruža svakog dana. Nekako je tata postao heroj u ovoj priči. I kao je s odlaskom mame pronašao snagu da i on postane praktički i tata i mama kada to moraa. Dobro da se ne lažemo, ima trenutaka kad je potpuno dijete i kad se prepusti meni i puno stvari ja zapravo u životu rješavam. Recimo ja vam uvijek radim sve nekakve birokracije, papire, stvari koje su vezane za ustanovu. Ali mi to nikad nije predstavljalo problem jer jednostavno znam da treba moj oslonac. Ali sve to meni tata nadoknadi sa volim te koji kaže nekoliko puta na dan nekada.''

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

''Obavili smo i nabavku u dućanu, a prije toga dobio je šprinterice i profi pedale zato što je odlučio posvetiti se kao kretnji najviše bicikliranju obzirom da je biciklist bio i u mladim danima. A da nitko ne bi kuhao, tatu sam odveo na burgere da lijepo uživamo malo vani. A na kraju večeri puhali smo svjećice, zaželjali želju i ja želim iskreno prije svega da je tata zdrav i neka vam ovo bude podsjetnik da vrijedi oprostiti.''

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Dugo je to planirao! Mario Petreković gradi obiteljsku kuću u mirnoj oazi nadomak metropole

Galerija 25 25 25 25 25

Naš influencer nedavno je obilježio rođendan pokojne majke, a više o tome pisali smo OVDJE.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Profesionalna igračica pikada spremna je za najteži izazov dosad: ''Moj cijeli život je borba!''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Promjena našeg glazbenika tijekom godina: Njegov novi imidž ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo inMagazin Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''