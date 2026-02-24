Velika radost u obitelji Branka Đurića Đure: Stigla je prinova!

Obitelj Branka Đurića Đure bogatija je za jednog člana, a poznati glumac sada ponosno nosi titulu djeda. Radosnu vijest potvrdila je njegova kći na društvenim mrežama.

Starija kći bosanskohercegovačkog glumca i redatelja Branka Đurića Đure, Zala Đurić Ribič, na društvenim je mrežama potvrdila lijepe vijesti – postala je majka.

Naime, Zala je svoje prvo dijete rodila prije nekoliko dana, prenosi slovenski 24ur.com. Na fotki koju je objavila na Instagramu pokazala je trudnički trbuh, prisjetivši se posebnog razdoblja koje je prethodilo dolasku prinove.

''Zovem se mama. Dobila sam najveću nagradu i najvažniju ulogu'', napisala je uz fotografije, a njezini pratitelji su je zatrpali brojnim čestitkama i lijepim željama.

Za naš IN magazin Branko Đurić je nedavno podijelio uzbuđenje zbog prinove, a sada je ušao u jedno od najljepših životnih poglavlja – ono djeda.

''Radujem se, naravno da se radujem, ali još uvijek ne mogu vjerovati. To gledam i tako s trbuhom. To je moja kći, koja ima trbuh i koja će me napraviti djedom sada. Mislim, čudni su osjećaji'', priznao je tada.

IN magazin: Branko Đurić - 4 Foto: In Magazin

Inače, Zala je napisala i režirala predstavu "We will, we will rakija", a njoj se u predstavi kao glumac pridružio njezin otac. Odmalena je u glumačkoj industriji, a paralelno se bavi i glazbenom karijerom. Prije nekoliko godina pokušala je otići na Eurosong s pjesmom "Lalalatino", s kojom je ispala u polufinalu. Privatan život drži podalje od javnosti.

Zala Đurić - 6 Foto: Zala Đurić/Instagram

Zala Đurić - 3 Foto: Zala Đurić/Instagram

Branko Đurić Đuro i Tanja Ribič - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

