Lijepa vijest iz doma Branka Đurića Đure: Uskoro stiže prinova

Regionalni mediji prenijeli su vijest kako u obitelj glumca Branka Đurića stiže prinova.

Zala Đurić, glumica i starija kći bosanskohercegovačkog glumca i redatelja Branka Đurića Đure je trudna.

Sretne vijesti potvrdila je njena majka Tanja Ribič u razgovoru za Lady.

Slovenačka glumica izjavila je da će postati baka, te pojasnila da sada svi imaju još više energije zbog radosti.

Inače, 29-godišnja glumica i pjevačica je napisala i režirala predstavu "We will, we will rakija", a njoj se u predstavi kao glumac pridružio njezin otac.

U središtu priče su otac koji je kao izbjeglica stigao u London i kći koja je rođena tamo i priviknula se na tamošnji način života. I dok kći uporno pokušava nagovoriti oca se uklopi u londonski sustav života, otac bi htio da mu kći pronađe zeta porijeklom s Balkana kako bi imao s kim piti rakiju.

Zala je odmalena u glumačkoj industriji, a paralelno se bavi i glazbenom karijerom. Prije osam godina pokušala je otići na Eurosong s pjesmom "Lalalatino", s kojom je ispala u polufinalu.

Kako izgleda Zalin polubrat, pogledajte OVDJE.

Đurić i Ribič su više od 30 godina zajedno, a kako on komentira njihovu vezu, otkijte OVDJE.

