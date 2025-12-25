Reakcije pljušte sa svih strana na golišavu čestitku Ivane Knoll!

Ivana Knoll blagdane čestitala u kupaćem kostimu, a reakcije pršte sa svih strana.

Hrvatska influencerica Ivana Knoll (33) ponovno je privukla pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Poznata kao navijačica i po svom snažnom online identitetu, Ivana je ovog Božića iznenadila pratitelje na pomalo neočekivan i vrlo zapažen način.

U božićnoj objavi podijelila je seriju fotografija na kojima pozira u malenom crnom kupaćem kostimu, uživajući u kristalno čistoj vodi.

Uz slike je napisala "Lutke, sretni blagdani", dajući objavi razigran i osebujan ton. Njezin styling i poziranje izazvali su val reakcija, a komentari i lajkovi potvrđuju da Ivana i dalje zna potaknuti veliku interakciju svojih pratitelja.

"Preksrasna", "Volim te", "Bože moj, ne prestajem ti se diviti", samo su neki od komentara.

