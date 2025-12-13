Ivana Knoll iznenadila fanove velikim vijestima, čestitke pljušte sa svih strana

Ivana Knoll ponovno je privukla pažnju objavom na Instagramu koju su svi odmah počeli komentirati.

Influencerica i jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, Ivana Knoll, posljednjih se mjeseci sve više posvetila glazbi i DJ karijeri. Nedavno je objavila prvi singl "City Lights", a sada je uslijedila vijest koja je iznenadila i oduševila njezine fanove.

Knoll je na svom Instagramu otkrila da će nastupiti, ni manje ni više, u Madison Square Gardenu u New Yorku.

Ivana Knoll na Instagramu Foto: Instagram

"Knolldoll nastupa u Madison Squaree Gardenu. Pročitajte to ponovno'', napisala je, a zatim objavila i službeni plakat koji je otkrio da je njezin nastup na rasporedu 17. siječnja.

Pogledaji ovo Celebrity Slavna glumica u svom stilu potvrdila glasine o razvodu: "Ne, nije zato što sam smršavjela..."

Pratitelji 33-godišnje Ivane zatrpali su je čestitkama ispod objave na instagramu.

Galerija 29 29 29 29 29

''Ma bravo'', ''Dolazim'', ''Sanjaj veliko, volimo te'', ''Čestitamo'', ''Legenda'', ''Wow'', ''Tako smo uzbuđeni zbog tebe'', ''Zaslužila si'', dio je komentara s Instagrama.

Ivana Knoll - 3 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se naše prve i jedine pjesme koja je pobijedila na Dječjem Eurosongu?

Knoll je već zabilježila nekoliko nastupa kao DJ-ica, a najviše pozornosti privukla je na Ultra Music Festivalu u Splitu, gdje je prvi put nastupila pred širom publikom.

Ivana Knoll Foto: Instagram/Screenshot

Više o njezinom prvom singlu pisali smo OVDJE.

Imala je priliku upoznati najvećeg svjetskog DJ-a, Davida Guettu. Detalje pročitajte OVDJE.

Ivana Knoll - 3 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Kako Ivana izgleda bez trunke fotošopa, pogledajte OVDJE.

Ivana Knoll Foto: Instagram

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Gdje su danas nekadašnji hrvatski predstavnici na Dječjem Eurosongu? Neki su i danas face!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zahtjevi voditeljske dive privukli veliku pozornost: Evo što je sve na suludom popisu!