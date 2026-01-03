Vruća izdanja usred zime! Nasljednice Kardashianki utegnule se u sićušne i tijesne kreacije

Brooks Nader i njezine sestre privlače pažnju gdje god se pojave, a njihovi outfiti iz Aspena to ponovno dokazuju.

Američka manekenka Brooks Nader i njezine sestre Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane još su jednom pokazale da znaju kako se istaknuti, i to u jednom od najglamuroznijih zimskih odredišta – Aspenu.

Na putu prema zabavi koju je organizirala glumica Kate Hudson, pojavile su se u uskim, minijaturnim bodijima i raskošnim krznenim kaputima, prkoseći hladnoći.

Njihove kombinacije naglasile su obline, duboke dekoltee i besprijekornu figuru, dok su čizme i glamurozne naočale zaokružile styling koji je teško ignorirati.

Brooks Nader i sestre Foto: Profimedia

Gdje god se pojave, ove sestre zaisgurno će privući pažnju – i to s razlogom.

OVDJE pročitajte tko su ove sestre koje nazivaju nasljednicama Kardashianki.

Za jednu od njih se šušalo da je nova djevojka 22-godišnjeg teniskog asa. O kome se radi saznjate OVDJE.

