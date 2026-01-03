Što se događalo prije kobne noći? Burna prošlost kćeri holivudske ikone izlazi na vidjelo

Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u luksuznom hotelu na Novu godinu.

Victorija Jones, 34-godišnja kći holivudske zvijezde Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva na Novu godinu u luksuznom hotelu Fairmont u San Franciscu.

Tommy Lee Jones

Vijest o njezinoj smrti potresla je javnost, a strani mediji sada su se raspisali o njezinoj burnoj i problematičnoj prošlosti.

Kako piše Daily Mail, Victorija je pronađena bez svijesti u hotelu, a hitne službe intervenirale su zbog sumnje na predoziranje. Nažalost, kći holivudske ikone proglašena je mrtva na licu mjesta.

Jones je godinama vodila tešku borbu s ovisnostima, piše Daily Mail. U mjesecima koji su prethodili njezinoj smrti, više je puta bila u sukobu sa zakonom. Prošlog proljeća uhićena je u Napa Valleyju nakon višednevnog konzumiranja kokaina, a policija ju je tada zatekla u dezorijentiranom stanju. Pronađena je i manja količina zabranjenih supstanci, zbog čega je protiv nje pokrenut sudski postupak.

Tommy Lee Jones, Victoria Jones

Dodatni problemi uslijedili su i u privatnom životu. Bila je u braku s 44-godišnjim vlasnikom prestižne vinarije Navekom Cejom, s kojim je, prema policijskim izvješćima, imala ozbiljne bračne sukobe. Jedan od njih završio je i njezinim uhićenjem zbog obiteljskog nasilja, a oba su slučaja još bila u tijeku u trenutku njezine smrti.

Izvori bliski istrazi navode da je Victorija nekoliko dana boravila u hotelu Fairmont prije nego što je pronađena mrtva te da je njezina obitelj više puta pokušavala stupiti s njom u kontakt. Zbog zabrinutosti za njezino stanje, ranije su čak tražene i policijske provjere.

U San Franciscu je, prema riječima lokalnih izvora za strane medije, bila poznata po pretjeranom konzumiranju alkohola i čestim incidentima, osobito u četvrti North Beach, nedaleko od hotela u kojem je pronađena.

Tommy Lee Jones, Victoria Jones

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a konačne rezultate trebala bi dati obdukcija, koja će pokazati kako je točno preminula Victoria Jones, navodi Daily Mail.

