Godinama ih vješto krije: Ruke na ovim fotkama otkrivaju prave godine kraljice reality klana

Paparazzi su 70-godišnju Kris Jenner uhvatili bez rukavica, a fotografije su brzo obišle svjetske medije.

Kris Jenner, 70-godišnja zvijezda reality scene i najpoznatija članica obitelji Kardashian/Jenner, snimljena je u St. Bartsu, gdje je stigla u društvu svog 45-godišnjeg partnera Coreyja Gamblea.

Paparazzi su je uhvatili na molu uz more i luksuzne jahte, dok je šetala u opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, a jedan detalj privukao je poglede, piše Daily Mail.

Kris Jenner Foto: Profimedia

Jenner je nosila potpuno bijelu, laganu kombinaciju – prozračnu suknju do listova i bijelu košulju dugih rukava, uz minimalističku torbicu, sunčane naočale i ravne sandale. Njezino lice djelovalo je izrazito zategnuto i mladoliko, a strani mediji pisali su kako je navodno potrošila i do 100.000 dolara na estetske zahvate lica.

Kris Jenner Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Rijetko je viđamo ovakvu! Holivudska miljenica u badiću pokazala očaravajuću liniju

Ipak, jedan detalj privukao je više pažnje od same odjevne kombinacije – ruke, na kojima gotovo uvijek nosi rukavice. Kontrast između njezina mladolikog lica i ruku koje odaju godine bilo je nemoguće ne primijetiti – osobito s obzirom na dugogodišnje glasine da je Jenner navodno bila podvrgnuta i kozmetičkim zahvatima na rukama.

Kris Jenner Foto: Profimedia

Od stjuardese do najmoćnije žene: Kako je Kris Jenner izgradila carstvo vrijedno milijarde? Više pročitajte OVDJE.

OVDJE pročitajte kako se pomlađivala kroz godine? Sa 70 nimalo ne izgleda kao baka 13 unučadi!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Mini haljine, osmijesi i ples! Nives Celzijus s kćeri oduševila novogodišnjim videom

Pogledaji ovo Celebrity Natali Dizdar podijelila neodoljive prizore s kćerkicom i zaručnikom, takve trenutke rijetko pokazuje