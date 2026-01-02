Godinama ih vješto krije: Ruke na ovim fotkama otkrivaju prave godine kraljice reality klana

Paparazzi su 70-godišnju Kris Jenner uhvatili bez rukavica, a fotografije su brzo obišle svjetske medije.
Paparazzi su je uhvatili na molu uz more i luksuzne jahte, dok je šetala u opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, a jedan detalj privukao je poglede, piše Daily Mail.
Kris Jenner Foto: Profimedia
Jenner je nosila potpuno bijelu, laganu kombinaciju – prozračnu suknju do listova i bijelu košulju dugih rukava, uz minimalističku torbicu, sunčane naočale i ravne sandale. Njezino lice djelovalo je izrazito zategnuto i mladoliko, a strani mediji pisali su kako je navodno potrošila i do 100.000 dolara na estetske zahvate lica.
Kris Jenner Foto: Profimedia
Ipak, jedan detalj privukao je više pažnje od same odjevne kombinacije – ruke, na kojima gotovo uvijek nosi rukavice. Kontrast između njezina mladolikog lica i ruku koje odaju godine bilo je nemoguće ne primijetiti – osobito s obzirom na dugogodišnje glasine da je Jenner navodno bila podvrgnuta i kozmetičkim zahvatima na rukama.
Kris Jenner Foto: Profimedia
Od stjuardese do najmoćnije žene: Kako je Kris Jenner izgradila carstvo vrijedno milijarde? Više pročitajte OVDJE.
OVDJE pročitajte kako se pomlađivala kroz godine? Sa 70 nimalo ne izgleda kao baka 13 unučadi!
