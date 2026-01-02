Natali Dizdar podijelila neodoljive prizore s kćerkicom i zaručnikom, takve trenutke rijetko pokazuje

Natali Dizdar na društvenim je mrežama objavila niz obiteljskih fotografija.

Natali Dizdar privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali je sada napravila iznimku.

Naime, na društvenim je mrežama podijelila rijetke obiteljske trenutke. Glazbenica je raznježila pratitelje fotografijama svoje kćerkice Lole, a u objavi je pokazala i svog zaručnika Williama Pergea.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što kažete na završetak serije koji je oborio rekorde pop kulture? Fanovi i kritičari imaju podijeljena mišljenja

Uz niz toplih i intimnih prizora, Natali je objavila i emotivnu poruku.

''U mobu je naravno 15394747 Lolinih fotki, ali uspjela sam složiti neki Instagram mix svega i (ne baš) svih pomalo. Neka nam je i 2026. ovako luda, puna zagrljaja i dobrih trenutaka'', napisala je.

Natali Dizdar, William Perge Foto: Instagram

Fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Natali već neko vrijeme s obitelji živi u Francuskoj, a kćer je rodila u Parizu početkom 2025. godine. O majčinstvu je pričala i za naš IN magazin te otkrila da se taj osjećaj teško može opisati riječima.

''Ne može se to, to ti je kao da ti netko ide objasniti kako je to biti zaljubljen. moraš to doživjeti'', rekla nam je ranije.

Natali Dizdar - 7 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bila kći glumačkog velikana čija je iznenadna smrt potresla svijet?

Majka je postala s 40 godina, a njezin put do majčinstva nije bilo lagan.

''Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo ju dobili, stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu di jesmo'', dodala je za IN magazin.

Natali Dizdar - 3 Foto: Lucija Ocko/Cropix

Više o njezinom zaručniku pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Mini haljine, osmijesi i ples! Nives Celzijus s kćeri oduševila novogodišnjim videom

Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."