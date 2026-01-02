Natali Dizdar podijelila neodoljive prizore s kćerkicom i zaručnikom, takve trenutke rijetko pokazuje

Natali Dizdar na društvenim je mrežama objavila niz obiteljskih fotografija.
Naime, na društvenim je mrežama podijelila rijetke obiteljske trenutke. Glazbenica je raznježila pratitelje fotografijama svoje kćerkice Lole, a u objavi je pokazala i svog zaručnika Williama Pergea.
Uz niz toplih i intimnih prizora, Natali je objavila i emotivnu poruku.
''U mobu je naravno 15394747 Lolinih fotki, ali uspjela sam složiti neki Instagram mix svega i (ne baš) svih pomalo. Neka nam je i 2026. ovako luda, puna zagrljaja i dobrih trenutaka'', napisala je.
Podsjetimo, Natali već neko vrijeme s obitelji živi u Francuskoj, a kćer je rodila u Parizu početkom 2025. godine. O majčinstvu je pričala i za naš IN magazin te otkrila da se taj osjećaj teško može opisati riječima.
''Ne može se to, to ti je kao da ti netko ide objasniti kako je to biti zaljubljen. moraš to doživjeti'', rekla nam je ranije.
Majka je postala s 40 godina, a njezin put do majčinstva nije bilo lagan.
''Prošla sam ja dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo ju dobili, stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu di jesmo'', dodala je za IN magazin.
Pogledaji ovo Celebrity Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."