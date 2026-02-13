Glumicu iz U dobru i zlu na prvu nećete prepoznati nakon drastične promjene imidža!

Popularna glumica Lena Medar odlučila je osvježiti svoj izgled, a drastičnu promjenu podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.
Novu, smeđu nijansu kose Lena je ponosno pokazala na Instagramu, na kojem je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija i kratkih videozapisa.
''Tko je ova osoba pitam?'' napisala je uz svoj video te otkrila da je i sama iznenađena promjenom.
Prirodno valovita smeđa kosa dodatno je naglasila njezine crte lica, a mnogi su se složili da joj tamnija nijansa odlično pristaje te daje poseban izgled.
