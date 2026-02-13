Glumicu iz U dobru i zlu na prvu nećete prepoznati nakon drastične promjene imidža!

Popularna glumica Lena Medar odlučila je osvježiti svoj izgled, a drastičnu promjenu podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.

Glumica Lena Medar, koju gledatelji prate u popularnoj seriji ''U dobru i zlu'', iznenadila je obožavatelje promjenom imidža. Lijepa glumica prepoznatljiva po svojoj dosadašnjoj boji kose odlučila se na osvježenje – i postala brineta.

Novu, smeđu nijansu kose Lena je ponosno pokazala na Instagramu, na kojem je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija i kratkih videozapisa.

''Tko je ova osoba pitam?'' napisala je uz svoj video te otkrila da je i sama iznenađena promjenom.

Prirodno valovita smeđa kosa dodatno je naglasila njezine crte lica, a mnogi su se složili da joj tamnija nijansa odlično pristaje te daje poseban izgled.

Prošli mjesec Lena je podijelila pretužnu vijest. Što se dogodilo, pogledajte OVDJE.

