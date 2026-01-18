Zvijezda ''U dobru i zlu'' podijelila pretužnu vijest: ''Volim te curice moja...''

Leni Medar, glumica iz serije „U dobru i zlu“, na društvenim mrežama podijelila je tužnu vijest iz privatnog života.
Glumica Leni Medar, koju gledatelji trenutno prate u seriji ''U dobru i zlu'', proživljava teške trenutke.3 vijesti o kojima se priča ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku ni oblaci nisu smetali Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom basnoslovan iznos Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
Na društvenim mrežama podijelila je tužnu vijest – uginuo je njezin pas, ljubimica koja joj je, kako je jasno iz objave, bila izuzetno važna.
Uz niz zajedničkih fotografija, glumica se oprostila dirljivim riječima koje su ganule njezine pratitelje:
Pogledaji ovo Celebrity Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno
''Bila si najbolja i najljepša pasica na svijetu. Volim te curice moja.''
Galerija 11 11 11 11 11
Filip Juričić podijelio je fotografiju sa starijim sinom, kako mladić izgleda pogledajte OVDJE.
Lena Medar Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Lena Medar - 7 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ove naše glumice? Viđena je nakon dugo vremena, evo kako izgleda!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene