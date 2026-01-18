Zvijezda ''U dobru i zlu'' podijelila pretužnu vijest: ''Volim te curice moja...''

Leni Medar, glumica iz serije „U dobru i zlu“, na društvenim mrežama podijelila je tužnu vijest iz privatnog života.

Glumica Leni Medar, koju gledatelji trenutno prate u seriji ''U dobru i zlu'', proživljava teške trenutke.

Na društvenim mrežama podijelila je tužnu vijest – uginuo je njezin pas, ljubimica koja joj je, kako je jasno iz objave, bila izuzetno važna.

Uz niz zajedničkih fotografija, glumica se oprostila dirljivim riječima koje su ganule njezine pratitelje:

''Bila si najbolja i najljepša pasica na svijetu. Volim te curice moja.''

Lena Medar Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Lena Medar - 7 Foto: Instagram

