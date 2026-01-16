Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene

Brooks Nader i njezina sestra Sarah Jane ukrale su pažnju u Cabu pojavivši se u zanosnim crvenim bikinijima dok su uživale na plaži.
Slavna manekenka Brooks Nader i njezina mlađa sestra Sarah Jane viđene su kako uživaju na suncu u Meksiku, u prizorima koji su sve samo ne obični.3 vijesti o kojima se priča ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku ni oblaci nisu smetali Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom basnoslovan iznos Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi
Galerija 24 24 24 24 24
Brooks Nader i Sarah Jane Foto: Profimedia
U crvenim bikinijima koji naglašavaju njihove savršene figure, sestre su se opuštale na plaži uz osvježavajuće piće i hladno pivo, držeći se za ruke dok su izlazile iz mora, ostavljajući dojam prave ljetne razglednice.
Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia
Brooks (28), poznata kao "kraljica bikinija", već godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu modelinga, najpoznatija po suradnji s Sports Illustrated Swimsuit izdanjem.
Pogledaji ovo Celebrity Poslije kulturološkog šoka Borisa Rogoznicu dočekalo nešto sasvim drugačije u turističkoj meki: "Na ovo se ne možeš pripremiti!''
Osim na modnim pistama, sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gdje s milijunima pratitelja dijeli isječke iz svog glamuroznog, ali i autentičnog života. Nedavno je izazvala pažnju i svojom odlukom da ukloni filere iz usana te se vrati prirodnijem izgledu, što je naišlo na velik odjek među fanovima.
Brooks Nader - 18 Foto: Profimedia
Sarah Jane, iako manje prisutna u medijima, polako gradi vlastiti put, a s Brooks dijeli ne samo nevjerojatnu fizičku sličnost, već i snažnu sestrinsku povezanost koja se jasno vidi na svakom zajedničkom kadru. Ovaj dvojac iz Louisiane često putuje zajedno, a njihova posljednja destinacija, sunčani Cabo, bila je idealna kulisa za trenutke bez stresa i glamura bez truda.
Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Ova daleka destinacija pokazala se pravim izazovom za Luku Nižetića: "2500 m, orkanski vitar, crijevna viroza...''
Fotografije s ovog odmora brzo su se proširile društvenim mrežama i medijima, još jednom potvrdivši da Nader sestre itekako znaju kako privući pažnju.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kraljica bikinija vratila se prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata: "Sada izgledaš puno mlađe!"
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Glumac iz hit-serije se predao, ostaje u pritvoru do daljnjeg
Pogledaji ovo Celebrity Glumac iz hit-serije se predao, ostaje u pritvoru do daljnjeg