Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene

Brooks Nader i njezina sestra Sarah Jane ukrale su pažnju u Cabu pojavivši se u zanosnim crvenim bikinijima dok su uživale na plaži.

Slavna manekenka Brooks Nader i njezina mlađa sestra Sarah Jane viđene su kako uživaju na suncu u Meksiku, u prizorima koji su sve samo ne obični.

Brooks Nader i Sarah Jane Foto: Profimedia

U crvenim bikinijima koji naglašavaju njihove savršene figure, sestre su se opuštale na plaži uz osvježavajuće piće i hladno pivo, držeći se za ruke dok su izlazile iz mora, ostavljajući dojam prave ljetne razglednice.

Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia

Brooks (28), poznata kao "kraljica bikinija", već godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu modelinga, najpoznatija po suradnji s Sports Illustrated Swimsuit izdanjem.

Osim na modnim pistama, sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gdje s milijunima pratitelja dijeli isječke iz svog glamuroznog, ali i autentičnog života. Nedavno je izazvala pažnju i svojom odlukom da ukloni filere iz usana te se vrati prirodnijem izgledu, što je naišlo na velik odjek među fanovima.

Brooks Nader - 18 Foto: Profimedia

Sarah Jane, iako manje prisutna u medijima, polako gradi vlastiti put, a s Brooks dijeli ne samo nevjerojatnu fizičku sličnost, već i snažnu sestrinsku povezanost koja se jasno vidi na svakom zajedničkom kadru. Ovaj dvojac iz Louisiane često putuje zajedno, a njihova posljednja destinacija, sunčani Cabo, bila je idealna kulisa za trenutke bez stresa i glamura bez truda.

Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia

Fotografije s ovog odmora brzo su se proširile društvenim mrežama i medijima, još jednom potvrdivši da Nader sestre itekako znaju kako privući pažnju.

