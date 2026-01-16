Kraljica bikinija vratila se prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata: "Sada izgledaš puno mlađe!"

Brooks Nader uklonila je filere iz usana i pohvalila se povratkom prirodnijem izgledu, što su njezini pratitelji odmah pohvalili.

Brooks Nader (28), poznata kao "kraljica bikinija", odlučila je ukloniti filere iz usana i time zakoračiti prema prirodnijem izgledu, a rezultate je otvoreno pokazala na Instagram Storyju.

"Posljednji dio filera uklonjen je neposredno prije Caboa i osjećam se kao stara ja!", poručila je uz fotografiju na kojoj su vidljive manje usne i modrice. Uslijedila je još jedna fotografija koju je prvo objavila njezina sestra Sarah Jane, uz komentar: "Slatka cura (i bez filera)". Na slici Brooks veselo pozira na večeri.

Na istoj večeri snimljena je i još jedna objava, u kojoj Brooks uz osmijeh ističe: "Osmijeh bez filera."

Njezina odluka dolazi nakon što je već ranije najavila povratak prirodnijem izgledu, a prvi zahvat dokumentiran je na TikToku.

"Uklonila sam sve filere iz usana. To je moj božićni poklon za mamu i tatu", poručila je.

Manekenka je već ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, uključujući operaciju nosa, botoks, ljuskice za zube i čak tretman lososovom spermom.

Čini se da su reakcije na novu Brooks iznimno pozitivne. Na Instagramu je podijelila poruke podrške svojih pratitelja.

"Sada izgledaš puno mlađe", i "Znaš kako svi govore da izgledaš kao da imaš 40? To je bilo zbog filera. Izgledaš sjajno i zaista kao da si u svojim godinama."

