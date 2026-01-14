Jedna od najljepših žena pokazala rijetke prizore obiteljske sreće nakon poroda u 44. godini

Gisele Bündchen objavila je emotivne obiteljske fotografije i poruku zahvalnosti.
Gisele Bündchen podijelila je dirljivu poruku zahvalnosti i nove obiteljske fotografije na Instagramu, uključujući supruga Joaquima Valentea, njihovo dijete, sestru blizanku Patriciju te oca Valdira Bündchena.3 vijesti o kojima se priča imaju tri kćeri Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često tek se nedavno saznalo za nju Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika ''Izgledam poput kostura'' Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
"Kako godina započinje, moje je srce ispunjeno zahvalnošću za trenutke provedene u miru s obitelji. Neka vam ova godina donese ljubav, zdravlje, mir i nove pustolovine. Neka imate hrabrosti slušati glas svog srca i upoznati sebe dublje. Želim vam beskrajne blagoslove i prelijepo putovanje. Neka 2026. bude uistinu radosna i značajna. Šaljem vam puno ljubavi", napisala je 45-godišnja brazilska manekenka.
Pogledaji ovo Celebrity Thompsonov menadžer hospitaliziran, završio je na hitnoj operaciji
Gisele i instruktor jiu-jitsua Joaquim vjenčali su se 3. prosinca 2025. u intimnoj ceremoniji u svom domu u Surfsideu na Floridi, u prisustvu samo najbližih članova obitelji, uključujući i njihovog 11-mjesečnog sina, čije ime i dalje drže privatnim, iako je poznato da mu je srednje ime River.
Gisele Bündchen i Joaquim Valente - 5 Foto: Profimedia
Gisele Bündchen i Joaquim Valente - 4 Foto: Profimedia
Gisele ima i troje djece iz braka s bivšim suprugom Tomom Bradyjem: sina Benjamina (16), kćer Vivian (13) i posinka Jacka (18). S Valenteom je započela vezu u lipnju 2023., nakon što su se zbližili tijekom njegovih treninga s njom.
Gisele Bundchen - 1 Foto: Afp
Pogledaji ovo inMagazin Supruga i kći Jana Kerekeša sigurne u pobjedu njegova benda na Dori, putovanje u Beč je neupitno!
Galerija 24 24 24 24 24
Podsjetimo, njezina majka Vânia Nonnenmacher preminula je od raka u siječnju 2024., u 75. godini života, a ova objava dolazi kao nježan podsjetnik na važnost obitelji i osobnog mira koji Gisele sve više njeguje.
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 inMagazin Sin Danijela Popovića postat će otac: ''To je nešto najljepše što ti se u životu može dogoditi''
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Supruga i kći Jana Kerekeša sigurne u pobjedu njegova benda na Dori, putovanje u Beč je neupitno!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Izdrži do posljednje runde i pokaži što znaš u kvizu o Rockyju!