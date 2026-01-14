Jedna od najljepših žena pokazala rijetke prizore obiteljske sreće nakon poroda u 44. godini

Gisele Bündchen objavila je emotivne obiteljske fotografije i poruku zahvalnosti.

Gisele Bündchen podijelila je dirljivu poruku zahvalnosti i nove obiteljske fotografije na Instagramu, uključujući supruga Joaquima Valentea, njihovo dijete, sestru blizanku Patriciju te oca Valdira Bündchena.

"Kako godina započinje, moje je srce ispunjeno zahvalnošću za trenutke provedene u miru s obitelji. Neka vam ova godina donese ljubav, zdravlje, mir i nove pustolovine. Neka imate hrabrosti slušati glas svog srca i upoznati sebe dublje. Želim vam beskrajne blagoslove i prelijepo putovanje. Neka 2026. bude uistinu radosna i značajna. Šaljem vam puno ljubavi", napisala je 45-godišnja brazilska manekenka.

Gisele i instruktor jiu-jitsua Joaquim vjenčali su se 3. prosinca 2025. u intimnoj ceremoniji u svom domu u Surfsideu na Floridi, u prisustvu samo najbližih članova obitelji, uključujući i njihovog 11-mjesečnog sina, čije ime i dalje drže privatnim, iako je poznato da mu je srednje ime River.

Gisele ima i troje djece iz braka s bivšim suprugom Tomom Bradyjem: sina Benjamina (16), kćer Vivian (13) i posinka Jacka (18). S Valenteom je započela vezu u lipnju 2023., nakon što su se zbližili tijekom njegovih treninga s njom.

Podsjetimo, njezina majka Vânia Nonnenmacher preminula je od raka u siječnju 2024., u 75. godini života, a ova objava dolazi kao nježan podsjetnik na važnost obitelji i osobnog mira koji Gisele sve više njeguje.

